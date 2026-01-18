Edmonton utklassade Vancouver – vann med 6–0

Edmonton segrade – 6–0 mot Vancouver

Jack Roslovic avgjorde för Edmonton

Tionde förlusten i rad för Vancouver

Edmonton övertygade när laget vann på bortaplan mot Vancouver i NHL med hela 6–0 (0–0, 6–0, 0–0). Senast lagen möttes vann Vancouver med 3–4.

I och med detta har Vancouver tio förluster i rad.

St Louis nästa för Edmonton

Inget av lagen lyckades göra mål i första perioden.

Edmonton var vassast i andra perioden som laget vann klart och ställningen efter två perioder var 0–6.

I tredje perioden höll Edmonton i sin 6–0-ledning och vann.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Fram till den här matchen hade de tagit en seger var.

Vancouver tar sig an NY Islanders i nästa match hemma tisdag 20 januari 04.00. Edmonton möter St Louis hemma måndag 19 januari 02.00.

Vancouver–Edmonton 0–6 (0–0, 0–6, 0–0)

NHL, Rogers Arena

Andra perioden: 0–1 (23.11) Jack Roslovic (Curtis Lazar, Jake Walman), 0–2 (26.49) Zach Hyman (Evan Bouchard, Connor McDavid), 0–3 (31.42) Kasperi Kapanen (Ryan Nugent-Hopkins, Ty Emberson), 0–4 (34.31) Jack Roslovic (Isaac Howard, Matthew Savoie), 0–5 (35.08) Kasperi Kapanen (Ryan Nugent-Hopkins), 0–6 (36.34) Vasilij Podkolzin (Connor McDavid).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Vancouver: 0-0-5

Edmonton: 2-2-1

Nästa match:

Vancouver: New York Islanders, hemma, 20 januari 04.00

Edmonton: St Louis Blues, hemma, 19 januari 02.00