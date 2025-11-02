Edmonton starkast – avgjorde i förlängningen mot Chicago

Edmonton vann med 3–2 efter förlängning

Evan Bouchard avgjorde för Edmonton

Andra raka förlusten för Chicago

Matchen mellan Edmonton och Chicago i NHL slutade oavgjort efter full tid. Först i förlängningen kunde hemmalaget avgöra till 3–2 (0–0, 2–1, 0–1, 1–0). Evan Bouchard blev matchhjälte för Edmonton med sitt mål i förlängningen.

St Louis nästa för Edmonton

Den första perioden slutade 0–0. Edmonton gjorde 1–0 genom Leon Draisaitl efter 54 sekunder i andra perioden.

Chicago kvitterade till 1–1 genom Tyler Bertuzzi efter 8.32 av perioden.

Edmonton tog ledningen på nytt genom Jack Roslovic efter 17.17. André Burakovsky kvitterade för Chicago tidigt i tredje perioden framspelad av Artjom Levsjunov och Ryan Greene. Matchvinnare för hemmalaget Edmonton 2.43 in i förlängningen blev Evan Bouchard med det avgörande förlängningsmålet.

Edmontons Connor McDavid hade tre assists.

Det här var Edmontons tredje uddamålsseger den här säsongen. Förlusten var också Chicagos femte uddamålsförlust.

Tisdag 4 november möter Edmonton St Louis borta 02.30 och Chicago möter Seattle borta 04.00.

Edmonton–Chicago 3–2 (0–0, 2–1, 0–1, 1–0)

NHL, Rogers Place

Andra perioden: 1–0 (20.54) Leon Draisaitl (Ryan Nugent-Hopkins, Connor McDavid), 1–1 (28.32) Tyler Bertuzzi (Connor Bedard, André Burakovsky), 2–1 (37.17) Jack Roslovic (Connor McDavid, Evan Bouchard).

Tredje perioden: 2–2 (43.19) André Burakovsky (Artjom Levsjunov, Ryan Greene).

Förlängning: 3–2 (62.43) Evan Bouchard (Leon Draisaitl, Connor McDavid).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Edmonton: 2-2-1

Chicago: 2-1-2

Nästa match:

Edmonton: St Louis Blues, borta, 4 november

Chicago: Seattle Kraken, borta, 4 november