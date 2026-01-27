Edmonton leder Pacific division efter seger mot Anaheim Ducks

Edmonton vann med 7–4 mot Anaheim Ducks

Mattias Ekholm med tre mål för Edmonton

Andra raka segern för Edmonton

Edmonton slog Anaheim Ducks med 7–4 (1–1, 4–2, 2–1) på hemmaplan och kan nu fira att laget leder Pacific division i NHL efter 54 spelade matcher, på samma poäng som Vegas. Vegas har dock tre matcher mindre spelade. Anaheim Ducks ligger på tredje plats i Pacific division.

Anaheim Ducks hade en fin rad med sju raka matcher utan förlust inför tisdagens match.

Anaheim Ducks började vassast och gjorde 0–1 redan i matchupptakten. Efter bara 3.24 slog Mikael Granlund till på pass av Chris Kreider och Cutter Gauthier. 1–1 kom efter 17.14 när Zach Hyman hittade rätt efter förarbete av Ryan Nugent-Hopkins och Leon Draisaitl.

I andra perioden var det Edmonton som spelade bäst. Laget vann perioden och ställningen efter två perioder var 5–3.

Hemmalaget var starkast i även i tredje perioden. Laget vann perioden med 2–1 och matchen med 7–4.

Mikael Granlund gjorde tre mål för Anaheim Ducks. Mattias Ekholm gjorde tre mål för Edmonton och Leon Draisaitl hade tre assists.

Edmonton har tre segrar och två förluster och 21–17 i målskillnad på de senaste fem matcherna.

Fredag 30 januari spelar Edmonton hemma mot San Jose 03.00 och Anaheim Ducks mot Vancouver borta 04.00 i Rogers Arena.

Edmonton–Anaheim Ducks 7–4 (1–1, 4–2, 2–1)

NHL, Rogers Place

Första perioden: 0–1 (3.24) Mikael Granlund (Chris Kreider, Cutter Gauthier), 1–1 (17.14) Zach Hyman (Ryan Nugent-Hopkins, Leon Draisaitl).

Andra perioden: 1–2 (20.55) Alex Killorn (Ryan Poehling, Jacob Trouba), 2–2 (24.36) Spencer Stastney (Ty Emberson, Leon Draisaitl), 3–2 (26.28) Mattias Ekholm (Zach Hyman, Connor McDavid), 4–2 (27.34) Darnell Nurse, 5–2 (28.25) Mattias Ekholm (Matthew Savoie), 5–3 (33.41) Mikael Granlund (Beckett Sennecke).

Tredje perioden: 5–4 (53.38) Mikael Granlund (Beckett Sennecke, Jackson Lacombe), 6–4 (58.12) Connor McDavid (Leon Draisaitl, Evan Bouchard), 7–4 (59.49) Mattias Ekholm.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Edmonton: 3-0-2

Anaheim Ducks: 4-0-1

Nästa match:

Edmonton: San Jose Sharks, hemma, 30 januari 03.00

Anaheim Ducks: Vancouver Canucks, borta, 30 januari 04.00