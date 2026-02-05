Edmonton föll – trots comeback mot Calgary

Calgary segrade – 4–3 mot Edmonton

Ryan Lomberg avgjorde för Calgary

Tredje raka förlusten för Edmonton

Edmonton förlorade mötet med Calgary borta med 3–4 (1–2, 1–1, 1–1) i NHL på torsdagen. Det trots att laget gjorde två raka mål och kom tillbaka från underläge 3–1 till 3–3 i tredje perioden.

Calgary–Edmonton – mål för mål

Calgary tog ledningen i början av första perioden genom Jonathan Huberdeau.

Edmonton gjorde 1–1 genom Leon Draisaitl efter 5.14.

Efter 14.44 i matchen gjorde Calgary 2–1 genom Matvei Gridin.

Efter 11.43 i andra perioden nätade Connor Zary framspelad av Zach Whitecloud och Nazem Kadri och gjorde 3–1. Edmontons Leon Draisaitl gjorde 3–2 efter 18.26 på pass av Evan Bouchard och Connor McDavid.

4.17 in i tredje perioden nätade Edmontons Kasperi Kapanen framspelad av Vasilij Podkolzin och Evan Bouchard och kvitterade. 6.44 in i perioden fick Ryan Lomberg utdelning framspelad av Nazem Kadri och Zach Whitecloud och avgjorde matchen. 4–3-målet blev matchens sista.

Edmontons Evan Bouchard hade tre assists.

Edmonton ligger på andra plats i Pacific division efter matchen medan Calgary är på sjunde plats i Pacific division.

Lagen har mötts tre gånger tidigare under säsongen. Calgary Flames har tagit två segrar före den här matchen. Edmonton Oilers vann den andra matchen lagen emellan under säsongen.

Calgary tar sig an San Jose i nästa match borta fredag 27 februari 04.00. Edmonton möter Anaheim Ducks borta torsdag 26 februari 04.30.

Calgary–Edmonton 4–3 (2–1, 1–1, 1–1)

NHL, Scotiabank Saddledome

Första perioden: 1–0 (3.12) Jonathan Huberdeau (MacKenzie Weegar, Matvei Gridin), 1–1 (5.14) Leon Draisaitl (Ryan Nugent-Hopkins, Evan Bouchard), 2–1 (14.44) Matvei Gridin (MacKenzie Weegar, Devin Cooley).

Andra perioden: 3–1 (31.43) Connor Zary (Zach Whitecloud, Nazem Kadri), 3–2 (38.26) Leon Draisaitl (Evan Bouchard, Connor McDavid).

Tredje perioden: 3–3 (44.17) Kasperi Kapanen (Vasilij Podkolzin, Evan Bouchard), 4–3 (46.44) Ryan Lomberg (Nazem Kadri, Zach Whitecloud).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Calgary: 2-1-2

Edmonton: 2-0-3

Nästa match:

Calgary: San Jose Sharks, borta, 27 februari 04.00

Edmonton: Anaheim Ducks, borta, 26 februari 04.30