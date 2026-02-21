Eddie Brandt det stora utropstecknet när Grästorp slog Alingsås

Seger för Grästorp med 6–5 mot Alingsås

Grästorps sjätte seger på de senaste sju matcherna

Grästorp avgjorde efter 59.56.

Grästorp besegrade Alingsås hemma i U20 Div 1 A syd vår herr med 6–5 (1–3, 1–1, 4–1). Men mycket snack handlade om Eddie Brandt – som gjorde ett hattrick för Grästorp.

Eddie Brandt blev matchhjälte med sitt avgörande 6–5-mål med bara fyra sekunder kvar av slutperioden.

Segern var Grästorps sjätte på de senaste sju matcherna.

Eddie Brandt blev matchvinnare

Alingsås hade övertaget i första perioden. Laget inledde målskyttet efter 6.31 genom Theo Norlander och gick upp till 0–2. Grästorp kom tillbaka och reducerade.

Innan perioden var över hade Alingsås dock ryckt åt sig ledningen med 1–3.

Efter 3.06 i andra perioden slog Linus Mörk till framspelad av Leon Johansen och gjorde 1–4. Grästorps Stig Lindell gjorde 2–4 efter 16.31 på pass av Valentin Bolgakov och Eddie Brandt.

Grästorp reducerade dock till 3–4 genom Gustav Theng efter 8.14 av perioden.

Alingsås utökade ledningen genom Linus Mörk som gjorde sitt andra mål efter 13.10 i tredje perioden och tog ett rejält grepp om matchen.

Grästorp gjorde dock tre raka mål och gick från underläge 3–5 till ledning med 6–5 inom bara 5.01. 5–5-målet kom med bara 0.51 kvar att spela genom Hampus Gustafsson. Och med fyra (! ) sekunder kvar att spela kom också 6–5 genom Eddie Brandt.

Eddie Brandt gjorde tre mål för Grästorp och spelade dessutom fram till ett mål. Leon Johansen hade tre assists för Alingsås.

Lagen har mötts fyra gånger tidigare under säsongen.

Grästorp–Alingsås 6–5 (1–3, 1–1, 4–1)

U20 Div 1 A syd vår herr, Åse & Viste Arena

Första perioden: 0–1 (6.31) Theo Norlander (Leon Johansen), 0–2 (7.02) Isac Nojonen (Theo Norlander), 1–2 (11.47) Eddie Brandt (Robin Henriksson, Hampus Gustafsson), 1–3 (17.41) Thor Andersson (Vincent Norlander, Viggo Bratland).

Andra perioden: 1–4 (23.06) Linus Mörk (Leon Johansen), 2–4 (36.31) Stig Lindell (Valentin Bolgakov, Eddie Brandt).

Tredje perioden: 3–4 (48.14) Gustav Theng (Helge Karlsson, Måns Andersson), 3–5 (53.10) Linus Mörk (Leon Johansen), 4–5 (54.55) Eddie Brandt (Ludvig Niska), 5–5 (59.09) Hampus Gustafsson (Helge Karlsson, Måns Andersson), 6–5 (59.56) Eddie Brandt.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Grästorp: 5-0-0

Alingsås: 1-0-4

Nästa match:

Alingsås: Hovås HC, borta, 24 februari 19.30