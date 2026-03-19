Drömstart för Malmö mot Färjestad

Malmö-seger med 3–1 mot Färjestad

Malmö har tagit kommandot mot Färjestad i åttondelsfinalen i J18-SM-slutspelet, efter vinst hemma med 3–1 (2–0, 1–1, 0–0) i första matchen.

Malmö startade matchen piggt och tog ledningen direkt i början av matchen. Efter bara 3.23 slog Janis Grossniklaus till på passning från Harry Peter och Joel Borgqvist. 2–0 kom efter 10.09 när Jonathan Sandberg fick träff efter pass från Matteo Filippini och Anton Liljenfors.

Efter 1.33 i andra perioden slog Figo Larsson till på pass av Alexandre Monarque och Leo Tjälldén och gjorde 3–0. Färjestads Rasmus Röing gjorde 3–1 efter 5.27 framspelad av Edvin Näslund och Simon Näslund.

I tredje perioden höll Malmö i sin 3–1-ledning och vann.

Nästa match spelas på lördag 16.30.

Första perioden: 1–0 (3.23) Janis Grossniklaus (Harry Peter, Joel Borgqvist), 2–0 (10.09) Jonathan Sandberg (Matteo Filippini, Anton Liljenfors).

Andra perioden: 3–0 (21.33) Figo Larsson (Alexandre Monarque, Leo Tjälldén), 3–1 (25.27) Rasmus Röing (Edvin Näslund, Simon Näslund).

Ställning i serien: Malmö–Färjestad 1–0

21 mars, 16.30, Färjestad–Malmö