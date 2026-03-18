Drömstart när Djurgården efter förlängningsdrama

Djurgården har tagit ett grepp mot Karlskrona i åttondelsfinalen i J18-SM-slutspelet, efter seger borta med 2–1 (0–0, 1–1, 0–0, 1–0) efter förlängning i första matchen.

Dorian Eklund Aspe slog till 1.16 in i förlängningen och blev matchhjälte med sitt 2–1-mål.

Karlskrona nästa för Djurgården

Den första perioden slutade mållös.

8.47 in i andra perioden gjorde Karlskrona 1–0 genom Leo Björkman Jakobsson efter pass från Max Frykberg och Oliver Ulander. Efter 10.00 i andra perioden slog Dorian Eklund Aspe till och kvitterade för Djurgården.

Tredje perioden blev mållös och det tog matchen till förlängning.

Nästa match spelas på lördag 16.30.

Karlskrona–Djurgården 1–2 (0–0, 1–1, 0–0, 0–1)

Andra perioden: 1–0 (28.47) Leo Björkman Jakobsson (Max Frykberg, Oliver Ulander), 1–1 (30.00) Dorian Eklund Aspe.

Förlängning: 1–2 (61.16) Dorian Eklund Aspe.

Ställning i serien: Karlskrona–Djurgården 0–1

Nästa match:

21 mars, 16.30, Djurgården–Karlskrona