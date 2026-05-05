Drömstart för Vegas – vann mot Anaheim Ducks

Vegas vann med 3–1 mot Anaheim Ducks

Vegas har tagit kommandot mot Anaheim Ducks i Stanley Cup-kvartsfinal herr, efter seger hemma med 3–1 (0–0, 1–0, 2–1). Därmed leder Vegas matchserien med 1-0.

Vegas gjorde 1–0 efter 23 minuters spel.

13.57 in i tredje perioden slog Mikael Granlund till framspelad av Jackson LaCombe och John Carlson och kvitterade. 15.02 in i perioden fick Ivan Barbasjev utdelning på pass av Pavel Dorofejev och gav laget ledningen. Laget punkterade matchen med ett 3–1-mål med sex sekunder kvar att spela genom Mitch Marner. Det fastställde slutresultatet till 3–1.

Nästa match spelas på torsdag 03.30.

Vegas–Anaheim Ducks 3–1 (0–0, 1–0, 2–1)

Stanley Cup-kvartsfinal herr

Andra perioden: 1–0 (23.14) Brett Howden (Mitch Marner, Rasmus Andersson).

Tredje perioden: 1–1 (53.57) Mikael Granlund (Jackson LaCombe, John Carlson), 2–1 (55.02) Ivan Barbasjev (Pavel Dorofejev), 3–1 (59.54) Mitch Marner.

Utvisningar, Vegas: 5×2 min. Anaheim Ducks: 3×2 min.

Ställning i serien: Vegas–Anaheim Ducks 1–0 (bäst av 7)

7 maj, 03.30, Vegas–Anaheim Ducks