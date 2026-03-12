Drömstart för Vännäs U18 – vann mot BIK Karlskoga

Seger för Vännäs U18 med 5–2 mot BIK Karlskoga

Raitis Riekstins matchvinnare för Vännäs U18

Vännäs U18 gjorde tre raka mål

Vännäs U18 har tagit ett grepp mot BIK Karlskoga i sextondelsfinal i U18-SM herr, efter seger på hemmaplan med 5–2 (1–1, 0–0, 4–1) i första matchen.

BIK Karlskogas tränare Tim Frölander tyckte till om matchen:

– Vi tycker att vi äger matchen i spelet med puck redan från första nedsläpp. Vi spelar en bra hockey, men tyvärr så blir vi hårt straffade idag på några enkla misstag. Det är två matcher kvar och det är bara bryta ihop och komma igen.

BIK Karlskoga nästa för Vännäs U18

Axel Söderblom gjorde 1–0 till gästande BIK Karlskoga efter 14.24 med assist av Adam Skoogh och Olle Andersson. Efter 19.06 kvitterade Vännäs U18 när Simon Rösnäs fick träff efter pass från Anton Nilsson och Douglas Strandell.

Andra perioden blev mållös.

Vännäs U18 hade övertaget i tredje perioden. Laget inledde målskyttet efter 3.33 genom Simon Rösnäs och gick upp till 3–1 innan BIK Karlskoga svarade.

Slutresultatet blev 5–2 i Vännäs U18:s favör.

Nästa match spelas på lördag 13.00.

Vännäs U18–BIK Karlskoga 5–2 (1–1, 0–0, 4–1)

Sextondelsfinal i U18-SM herr

Första perioden: 0–1 (14.24) Axel Söderblom (Adam Skoogh, Olle Andersson), 1–1 (19.06) Simon Rösnäs (Anton Nilsson, Douglas Strandell).

Tredje perioden: 2–1 (43.33) Simon Rösnäs (Emil Renström), 3–1 (44.18) Raitis Riekstins (Isak Brask, Melvin Wåhlund), 3–2 (50.28) Olle Andersson (Victor Christofferson), 4–2 (55.05) Raitis Riekstins (Melvin Wåhlund), 5–2 (59.34) Anton Nilsson (Douglas Strandell, Gordon Åhlin).

Ställning i serien: Vännäs U18–BIK Karlskoga 1–0

Nästa match:

14 mars, 13.00, BIK Karlskoga–Vännäs U18