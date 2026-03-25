Drömstart för Leksand – vann efter förlängningsdrama

Leksand vann med 6–5 efter förlängning

Elvis Langvardt med två mål för Leksand

Kalle Almqvist avgjorde för Leksand

Leksand har tagit greppet mot Brynäs, efter seger med 6–5 (1–0, 1–1, 3–4, 1–0) efter förlängning i första matchen på hemmaplan i kvartsfinalen i U18-SM herr.

Kalle Almqvist slog till 9.56 in i fjärde perioden och blev matchhjälte med sitt 6–5-mål.

Elvis Langvardt gjorde två mål för Leksand

Leksand tog ledningen efter 14 minuter genom Elvis Langvardt efter förarbete av Noel Nord och Leo Gürler.

Efter 2.57 i andra perioden slog Karl Ytfeldt till framspelad av Arvid Hultgren och Alwin Jarl och gjorde 2–0. Brynäs Axel Hillström gjorde 2–1 efter 7.37 på pass av Frans Kandell och Emil Saaby Jakobsen.

Leksand gjorde 3–1 genom Elvis Langvardt som gjorde sitt andra mål på pass av Hugo Altörn och Eliaz Sjökvist efter 2.55 i tredje perioden.

Brynäs reducerade dock till 3–2 genom Leo Sumenkovic efter 12.34 av perioden.

Efter 15.03 gjorde Leksand 4–2 genom Lukas Lissel och kom allt närmare segern.

Brynäs reducerade dock till 4–3 genom Alexander Søyland när bara två minuter återstod att spela och gjorde matchen spännande in i slutet.

Leksand utökade ledningen på nytt genom Loui Karlsson på pass av Noel Nord med 1.01 kvar i perioden och tog ett rejält grepp om matchen.

Men Brynäs stod för en grym upphämtning till 5–5 med två mål på bara 0.23. Frans Kandell gjorde 5–4 efter 19.20 och Axel Hillström fullbordade comebacken efter 19.43.

I förlängningen tog det 9.56 innan Leksand avgjorde till 6–5. Matchvinnare för hemmalaget blev Kalle Almqvist, framspelad av Noel Nord.

Axel Hillström gjorde två mål för Brynäs och spelade fram till ett mål och Emil Saaby Jakobsen hade tre assists. Noel Nord hade tre assists för Leksand.

Nästa match spelas på fredag 13.30.

Leksand–Brynäs 6–5 (1–0, 1–1, 3–4, 1–0)

Kvartsfinalen i U18-SM herr

Första perioden: 1–0 (14.32) Elvis Langvardt (Noel Nord, Leo Gürler).

Andra perioden: 2–0 (22.57) Karl Ytfeldt (Arvid Hultgren, Alwin Jarl), 2–1 (27.37) Axel Hillström (Frans Kandell, Emil Saaby Jakobsen).

Tredje perioden: 3–1 (42.55) Elvis Langvardt (Hugo Altörn, Eliaz Sjökvist), 3–2 (52.34) Leo Sumenkovic (Emil Saaby Jakobsen), 4–2 (55.03) Lukas Lissel, 4–3 (58.48) Alexander Søyland (Leon Roos), 5–3 (58.59) Loui Karlsson (Noel Nord), 5–4 (59.20) Frans Kandell (Emil Saaby Jakobsen, Axel Hillström), 5–5 (59.43) Axel Hillström.

Förlängning: 6–5 (69.56) Kalle Almqvist (Noel Nord).

Ställning i serien: Leksand–Brynäs 1–0

Nästa match:

27 mars, 13.30, Brynäs–Leksand