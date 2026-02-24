Drömstart för Enköping – vann mot Hammarby J20

Enköping vann med 3–1 mot Hammarby J20

Tor Nordgren avgjorde för Enköping

William Sannebro målskytt för Hammarby J20

Enköping har tagit ett grepp mot Hammarby J20 i playoff till kvalserien till U20 region öst herr, efter seger på hemmaplan med 3–1 (1–0, 2–1, 0–0) i första matchen. Enköping har nu möjlighet att avgöra serien på bortaplan i Kärrtorps IP.

Enköping–Hammarby J20 – mål för mål

Hugo Hedenfalk gav Enköping ledningen efter tolv minuter på pass av Emil Nogelius.

Redan efter 1.36 i andra perioden kvitterade Hammarby J20 genom William Sannebro efter pass från Milian Claeson och Oskar Kristofersson. Enköping tog ledningen redan efter efter 2.15 i andra perioden genom Tor Nordgren framspelad av Oscar Lag och Christoffer Siemerling. Efter 13.42 i andra perioden slog Erik Nederberg till på pass av Hugo Hedenfalk och gjorde 3–1.

Tredje perioden blev mållös och Enköping höll i sin 3–1-ledning och vann.

Nästa match spelas i Kärrtorps IP på torsdag 19.30.

Enköping–Hammarby J20 3–1 (1–0, 2–1, 0–0)

Playoff till kvalserien till U20 region öst herr, Bahcohallen

Första perioden: 1–0 (12.26) Hugo Hedenfalk (Emil Nogelius).

Andra perioden: 1–1 (21.36) William Sannebro (Milian Claeson, Oskar Kristofersson), 2–1 (22.15) Tor Nordgren (Oscar Lag, Christoffer Siemerling), 3–1 (33.42) Erik Nederberg (Hugo Hedenfalk).

Nästa match:

26 februari, 19.30, Hammarby J20–Enköping, i Kärrtorps IP