Douglas Johnsson tremålskytt i Skellefteå AIK U18:s seger mot Sundsvall Hockey U18

Skellefteå AIK U18 vann med 6–1 mot Sundsvall Hockey U18

Skellefteå AIK U18:s sjunde seger på de senaste åtta matcherna

Douglas Johnsson med tre mål för Skellefteå AIK U18

Douglas Johnsson stod för ett hattrick när Skellefteå AIK U18 besegrade Sundsvall Hockey U18 på bortaplan med 6–1 (1–1, 2–0, 3–0) i U18 regional norr herr.

Segern var Skellefteå AIK U18:s sjunde på de senaste åtta matcherna.

Mio Forssell gjorde avgörande målet

Första perioden var jämn. Skellefteå AIK U18 inledde bäst och tog ledningen genom Douglas Johnsson efter 8.13, men Sundsvall Hockey U18 kvitterade genom Hampus Becker efter 17.05. I andra perioden var det Skellefteå AIK U18 som var starkast och gick från 1–1 till 1–3 genom mål av Mio Forssell och Douglas Johnsson. Skellefteå AIK U18 fortsatte dominansen i tredje perioden och vann till slut med hela 6–1. Målen i sista perioden gjordes av Douglas Johnsson, Hjalmar Nilsén och Ed Forsfjäll.

Douglas Johnsson gjorde tre mål för Skellefteå AIK U18.

Sundsvall Hockey U18–Skellefteå AIK U18 1–6 (1–1, 0–2, 0–3)

U18 regional norr herr, Ungdomshallen

Första perioden: 0–1 (8.13) Douglas Johnsson (Andreas Harlin Sundin), 1–1 (17.05) Hampus Becker.

Andra perioden: 1–2 (33.58) Mio Forssell (Olle Lundström, Hjalmar Nilsén), 1–3 (38.58) Douglas Johnsson (Love Lorentzon, Hjalmar Morén Holmström).

Tredje perioden: 1–4 (44.15) Douglas Johnsson (Love Lorentzon), 1–5 (54.17) Hjalmar Nilsén (Vilmer Ekblad, Olle Lundström), 1–6 (56.48) Ed Forsfjäll (Gustav Lindberg).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Sundsvall Hockey U18: 1-0-4

Skellefteå AIK U18: 4-0-1

Nästa match:

Skellefteå AIK U18: Piteå HC, hemma, 2 november