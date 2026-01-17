Djurgårdens starka svit mot Linköping HC U18 fortsätter

Djurgården-seger med 4–0 mot Linköping HC U18

Tom Pråhl tvåmålsskytt för Djurgården

Egon Ekberg matchvinnare för Djurgården

Djurgården fortsätter att ha det lätt mot Linköping HC U18 i U18 Nationell södra herr. På lördagen vann Djurgården på nytt – den här gången med 4–0 (1–0, 2–0, 1–0) hemma i Mälarhöjdens ishall. Det var Djurgårdens sjätte raka seger mot Linköping HC U18.

Djurgårdens Tom Pråhl tvåmålsskytt

Djurgården startade matchen piggt och tog ledningen direkt i matchöppningen. Efter bara 1.33 slog Egon Ekberg till på pass av Gustaf Révay och Oliver Sundberg.

Efter 6.23 i andra perioden nätade Tom Pråhl framspelad av Oliver Sundberg och Dennis Lindberg och gjorde 2–0. Tom Pråhl gjorde dessutom 3–0 efter 11.01 på pass av Egon Ekberg och Alexander Engman. Målet var Tom Pråhls femte i U18 Nationell södra herr.

Till slut kom också 4–0 genom Oliver Sundberg på passning från Egon Ekberg och Hampus Zirath efter 10.19 i tredje perioden.

Oliver Sundberg och Egon Ekberg gjorde ett mål och två assist var för Djurgården.

Djurgården vann senast lagen möttes, för två år sedan, med 6–1 på Hovet.

Den 28 februari tar lagen sig an varandra igen, då i Stångebro Ishall.

I nästa match, söndag 18 januari möter Djurgården HV 71 hemma i Mälarhöjdens ishall 17.00 medan Linköping HC U18 spelar borta mot Huddinge IK 13.00.

Djurgården–Linköping HC U18 4–0 (1–0, 2–0, 1–0)

U18 Nationell södra herr, Mälarhöjdens ishall

Första perioden: 1–0 (1.33) Egon Ekberg (Gustaf Révay, Oliver Sundberg).

Andra perioden: 2–0 (26.23) Tom Pråhl (Oliver Sundberg, Dennis Lindberg), 3–0 (31.01) Tom Pråhl (Egon Ekberg, Alexander Engman).

Tredje perioden: 4–0 (50.19) Oliver Sundberg (Egon Ekberg, Hampus Zirath).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Djurgården: 3-1-1

Linköping HC U18: 1-1-3

Nästa match:

Djurgården: HV 71, hemma, 18 januari 17.00

Linköping HC U18: Huddinge IK, borta, 18 januari 13.00