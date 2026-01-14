Djurgårdens starka svit mot Brynäs fortsätter

Djurgården segrade – 4–3 efter straffar

Isak Jakobsson avgjorde för Djurgården

Andra raka förlusten för Brynäs

Djurgården fortsätter att ha det lätt mot Brynäs i U20 nationell norra. På onsdagen vann Djurgården på nytt – den här gången med 4–3 (2–0, 0–2, 1–1, 0–0, 1–0) efter straffar hemma på Hovet. Det var Djurgårdens fjärde raka seger mot Brynäs.

Brynäs tränare Victor Grönberg:

– Bra match av oss. Tycker vi spelar upp oss rejält jämnfört med matchen mot Timrå. Det enda som saknas idag är effektiviteten. Men vi jobbar vidare. Men många bra saker idag som vi kan ta med oss.

Djurgården hade före onsdagens hemmamatch fem förluster i rad.

Djurgården–Brynäs – mål för mål

Djurgården tog ledningen efter 13 minuter genom Liam Redstedt på pass av Theo Stockselius och Max Lind. Laget gjorde också 2–0 när Hampus Zirath hittade rätt på passning från Leon Bjelkelöv Brunn och Arvid Drott efter 15.58.

Efter 10.40 i andra perioden slog Leo Sundqvist till på pass av Melwin Larsson och reducerade åt Brynäs. Theo Östberg gjorde dessutom 2–2 efter 14.59 framspelad av Hugo Engelaar och Hugo Östberg.

9.35 in i tredje perioden fick Vilton Ferdfelt utdelning på pass av Viktor Hedlund och Isak Jakobsson och gav laget ledningen. 12.53 in i perioden nätade Brynäs Axel Hillström framspelad av Alieu Moldal Bah och kvitterade.

Djurgårdens Isak Jakobsson blev matchvinnare med den avgörande straffen för hemmalaget.

Djurgårdens nya tabellposition är fjärde plats medan Brynäs fortfarande leder serien, tre poäng före Mora.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Båda gångerna har Djurgårdens IF vunnit.

I nästa match, söndag 18 januari möter Djurgården Timrå U20 hemma på Hovet 12.00 medan Brynäs spelar borta mot AIK 14.00.

Djurgården–Brynäs 4–3 (2–0, 0–2, 1–1, 0–0, 1–0)

U20 nationell norra, Hovet

Första perioden: 1–0 (13.22) Liam Redstedt (Theo Stockselius, Max Lind), 2–0 (15.58) Hampus Zirath (Leon Bjelkelöv Brunn, Arvid Drott).

Andra perioden: 2–1 (30.40) Leo Sundqvist (Melwin Larsson), 2–2 (34.59) Theo Östberg (Hugo Engelaar, Hugo Östberg).

Tredje perioden: 3–2 (49.35) Vilton Ferdfelt (Viktor Hedlund, Isak Jakobsson), 3–3 (52.53) Axel Hillström (Alieu Moldal Bah).

Straffar: 4–3 (65.00) Isak Jakobsson.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Djurgården: 1-1-3

Brynäs: 2-2-1

Nästa match:

Djurgården: Timrå, hemma, 18 januari 12.00

Brynäs: AIK, borta, 18 januari 14.00