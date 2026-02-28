Djurgårdens fina svit mot Linköping HC U18 fortsätter

Djurgården vann med 2–0 mot Linköping HC U18

Djurgårdens åttonde seger på de senaste tio matcherna

Egon Ekberg matchvinnare för Djurgården

Linköping HC U18 är ett favoritmotstånd för Djurgården och på lördagen tog Djurgården ännu en seger borta mot just Linköping HC U18. Matchen i U18 Nationell södra herr slutade 2–0 (2–0, 0–0, 0–0). Det var Djurgårdens sjunde raka seger mot just Linköping HC U18.

Segern var Djurgårdens åttonde på de senaste tio matcherna.

HV 71 nästa för Djurgården

Djurgården tog ledningen efter 13 minuters spel genom Egon Ekberg efter pass från Oliver Sundberg och Tom Pråhl. Efter 15.07 gjorde också laget 0–2 när William Hedlund slog till.

Andra perioden blev mållös.

Tredje perioden blev mållös och Djurgården höll i sin 2–0-ledning och vann.

Det här betyder att Linköping HC U18 ligger kvar på åttonde plats i tabellen och Djurgården på andra plats.

När lagen senast möttes vann Djurgården med 4–0.

Söndag 1 mars 12.00 möter Linköping HC U18 Huddinge IK hemma i Stångebro Ishall medan Djurgården spelar borta mot HV 71.

Linköping HC U18–Djurgården 0–2 (0–2, 0–0, 0–0)

U18 Nationell södra herr, Stångebro Ishall

Första perioden: 0–1 (13.56) Egon Ekberg (Oliver Sundberg, Tom Pråhl), 0–2 (15.07) William Hedlund.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Linköping HC U18: 2-0-3

Djurgården: 3-1-1

Nästa match:

Linköping HC U18: Huddinge IK, hemma, 1 mars 12.00

Djurgården: HV 71, borta, 1 mars 12.00