Djurgården vann på hemmaplan mot Linköping

Djurgården-seger med 4–3 mot Linköping

Viktor Hedlund matchvinnare för Djurgården

Andra raka segern för Djurgården

Det blev seger för Djurgården på hemmaplan mot Linköping i svenska cupen, U20 grupp C herr, med 4–3 (0–2, 1–0, 3–1).

Viktor Hedlund stod för Djurgårdens avgörande mål 18.44 in i tredje perioden.

Djurgården–Linköping – mål för mål

Gästande Linköping startade matchen piggt och tog ledningen direkt i matchöppningen. Efter bara 2.31 slog Wilhelm Hasselhuhn till efter pass från Oscar Emvall och Axel Lindqvist.

Men redan efter 5.27 slog Douglas Paul till med assist av Oscar Emvall och Wilhelm Hasselhuhn och ökade ledningen till 0–2.

Isak Jakobsson reducerade för Djurgården tidigt i andra perioden framspelad av Hampus Zirath och Leon Bjelkelöv Brunn.

I tredje perioden gick Linköping upp i en 3–1-ledning med 9.19 kvar att spela. Men Djurgården vände matchen och vann med 4–3. Det matchvinnande 4–3-målet gjorde Viktor Hedlund med 1.16 kvar att spela av matchen.

Det här var sista matchen och resultatet betyder att Djurgården slutar på första plats och Linköping på femte plats. Djurgården är klart för slutspel.

Djurgården–Linköping 4–3 (0–2, 1–0, 3–1)

Svenska cupen, U20 grupp C herr, Hovet

Första perioden: 0–1 (2.31) Wilhelm Hasselhuhn (Oscar Emvall, Axel Lindqvist), 0–2 (5.27) Douglas Paul (Oscar Emvall, Wilhelm Hasselhuhn).

Andra perioden: 1–2 (23.09) Isak Jakobsson (Hampus Zirath, Leon Bjelkelöv Brunn).

Tredje perioden: 1–3 (50.41) Edwin Lundqvist (Ossie Liljeblad, Atle Enander), 2–3 (52.57) Leon Bjelkelöv Brunn (Hampus Zirath), 3–3 (53.43) Noel Åslund, 4–3 (58.44) Viktor Hedlund (Ted Tuomarila).