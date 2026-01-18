Djurgården tog hem segern mot HV 71 – Oliver Sundberg matchvinnare

Djurgården-seger med 6–3 mot HV 71

Oliver Sundberg gjorde två mål för Djurgården

Anton Winbo matchvinnare för Djurgården

Djurgården besegrade HV 71 på hemmaplan i söndagens match i U18 Nationell södra herr. 6–3 (4–0, 1–2, 1–1) slutade matchen.

Vinsten mot HV 71 innebär att Djurgården har fyra segrar i rad på hemmaplan.

Oliver Sundberg tvåmålsskytt för Djurgården

Djurgården stod för fyra raka mål i första perioden när laget gick upp till till 4–0.

HV 71 reducerade dock till 4–1 genom Tobias Krestan efter 13.17 av perioden.

Efter 16.00 i andra perioden ökade Djurgården på till 5–1 genom Tom Pråhl.

HV 71 gjorde 5–2 genom Olle Sandberg med 2.23 kvar att spela av perioden.

30 sekunder in i tredje perioden fick David Holst utdelning på pass av Alexander Engman och ökade ledningen. HV 71 reducerade till 6–3 med 1.41 kvar att spela återigen genom Tobias Krestan på pass av Emil Strålberg. Fler mål än så blev det inte för HV 71.

Djurgårdens Oliver Sundberg stod för två mål och ett assist.

Djurgården ligger på femte plats i tabellen efter matchen medan HV 71 ligger på sjätte plats.

Lagen spelar mot varandra igen den 1 mars i Husqvarna Garden.

Djurgården tar sig an SSK U18 i nästa match borta lördag 24 januari 16.00. HV 71 möter samma dag 16.30 Frölunda hemma.

Djurgården–HV 71 6–3 (4–0, 1–2, 1–1)

U18 Nationell södra herr, Mälarhöjdens ishall

Första perioden: 1–0 (1.54) Oliver Sundberg (Lukas Mattsson, Carl Eiritz), 2–0 (2.44) Ville Söderström (William Hedlund, William Canemyr), 3–0 (12.46) Oliver Sundberg (Egon Ekberg, Tom Pråhl), 4–0 (13.42) Anton Winbo (David Holst, Melker Wersäll).

Andra perioden: 4–1 (33.17) Tobias Krestan (Fabian Merkle Rohdin, Oscar Söderström), 5–1 (36.00) Tom Pråhl (Oliver Sundberg), 5–2 (37.37) Olle Sandberg (Nils Valfridsson, Isak Alvudd).

Tredje perioden: 6–2 (40.30) David Holst (Alexander Engman), 6–3 (58.19) Tobias Krestan (Emil Strålberg).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Djurgården: 3-1-1

HV 71: 3-0-2

Nästa match:

Djurgården: Södertälje SK, borta, 24 januari 16.00

HV 71: Frölunda, hemma, 24 januari 16.30