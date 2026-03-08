Djurgården segrade i toppmötet mot Örebro Hockey U18

Djurgården vann med 7–4 mot Örebro Hockey U18

Djurgårdens sjätte seger på de senaste sju matcherna

David Holst tvåmålsskytt för Djurgården

Det var två topplag som möttes i U18 Nationell södra herr när Djurgården tog emot tredjeplacerade Örebro Hockey U18. Djurgården vann matchen med 7–4 (3–1, 3–2, 1–1).

I och med detta har Djurgården hela fem raka segrar i U18 Nationell södra herr.

Oliver Sundberg bakom Djurgårdens avgörande

Djurgården tog kommandot i första perioden. Laget inledde målskyttet efter 6.29 genom Melvin Norman och gick upp till 2–0. Örebro Hockey U18 kom tillbaka och reducerade.

Innan perioden var över hade Djurgården dock ryckt åt sig ledningen med 3–1.

Även i andra perioden var det hemmalaget som var starkast. Laget vann perioden med 3–2 och ställningen efter två perioder var 6–3.

5.38 in i tredje perioden satte David Holst pucken på nytt framspelad av Dag Henriksson och ökade ledningen. 14.43 in i perioden slog Filip Wahlén till på pass av Lukas Svensson och William Olofsson och reducerade. Mer än så blev det dock inte för Örebro Hockey U18.

Säsongens första möte lagen emellan vann Djurgården med 5–2.

Nästa gång lagen spelar i serien är lördag 14 mars. Då möter Djurgården Grums i Norvalla Ishall 14.00. Örebro Hockey U18 tar sig an Frölunda borta 17.00.

Djurgården–Örebro Hockey U18 7–4 (3–1, 3–2, 1–1)

U18 Nationell södra herr, Hovet

Första perioden: 1–0 (6.29) Melvin Norman (Emil Dahlbäck Larsson, William Canemyr), 2–0 (9.52) David Holst (Alexander Engman, Dag Henriksson), 2–1 (17.43) Jack Wildeman (Lucas Roynezon, William Aaram Olsen), 3–1 (18.25) Tom Pråhl (Dorian Eklund Aspe, William Hedlund).

Andra perioden: 3–2 (20.22) Benjamin Ask Haglund (William Olofsson, Filip Wahlén), 4–2 (21.37) Marcus Nordmark (Ville Söderström, Hampus Zirath), 5–2 (27.04) Oliver Sundberg (Hampus Zirath), 6–2 (27.57) Egon Ekberg (Dorian Eklund Aspe), 6–3 (29.34) Lucas Roynezon (William Aaram Olsen, Milo Spelkvist).

Tredje perioden: 7–3 (45.38) David Holst (Dag Henriksson), 7–4 (54.43) Filip Wahlén (Lukas Svensson, William Olofsson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Djurgården: 5-0-0

Örebro Hockey U18: 2-1-2

Nästa match:

Djurgården: Grums IK, borta, 14 mars 14.00

Örebro Hockey U18: Frölunda, borta, 14 mars 17.00