Djurgården och vann i slutperioden

Djurgården segrade – 2–1 mot Frölunda

Djurgårdens åttonde seger på de senaste tio matcherna

Dorian Eklund Aspe avgjorde för Djurgården

Frölunda hade ledningen inför sista perioden med 1–0 på bortaplan. Men Djurgården vände på matchen och vann till slut med 2–1 i U18 Nationell södra herr.

Segern var Djurgårdens åttonde på de senaste tio matcherna.

Linköping HC U18 nästa för Djurgården

Frölunda tog ledningen efter 12.44 genom Simon Skrtic framspelad av Tim Mandic och Oscar Grådahl.

Andra perioden blev mållös.

4.40 in i tredje perioden nätade Djurgårdens Oliver Sundberg på pass av Dorian Eklund Aspe och Carl Eiritz och kvitterade. Efter 9.55 nätade Dorian Eklund Aspe framspelad av Oliver Sundberg och Carl Eiritz och avgjorde matchen. Därmed hade laget vänt matchen.

Båda lagen har nu tre segrar och två förluster på de senaste fem matcherna, Djurgården med 14–14 och Frölunda med 16–15 i målskillnad.

I tabellen innebär det här att Frölunda nu ligger på femte plats i tabellen. Djurgården är på andra plats. Frölunda har tappat i tabellen senaste tiden, så sent som 30 januari låg laget på första plats.

När lagen senast möttes vann Frölunda med 5–2.

Djurgården tar sig an Linköping HC U18 i nästa match borta lördag 28 februari 15.00. Frölunda möter samma dag 15.30 Malmö borta.

Djurgården–Frölunda 2–1 (0–1, 0–0, 2–0)

U18 Nationell södra herr, Hovet

Första perioden: 0–1 (12.44) Simon Skrtic (Tim Mandic, Oscar Grådahl).

Tredje perioden: 1–1 (44.40) Oliver Sundberg (Dorian Eklund Aspe, Carl Eiritz), 2–1 (49.55) Dorian Eklund Aspe (Oliver Sundberg, Carl Eiritz).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Djurgården: 3-1-1

Frölunda: 3-0-2

Nästa match:

Djurgården: Linköping HC, borta, 28 februari 15.00

Frölunda: IF Malmö Redhawks, borta, 28 februari 15.30