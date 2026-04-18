Djurgården lyckades bärga finalsegern mot Frölunda

Djurgården-seger med 7–1 mot Frölunda

Efter seger hemma med 7–1 (3–0, 3–0, 1–1) har Djurgården nu avgjort finalserien mot Frölunda i finalen i U20-SM. Därmed vann Djurgården serien i tre raka matcher.

Det var femte matchen i rad mellan lagen som slutade med seger för Djurgården.

Djurgården stod för tre raka mål i första perioden när laget gick upp till till 3–0.

Även i andra perioden var Djurgården starkast och gick från 3–0 till 6–0 genom mål av Arvid Drott, Max Lind och Theo Stockselius.

6.05 in i tredje perioden fick Liam Redstedt utdelning återigen framspelad av Theo Stockselius och ökade ledningen. 17.08 in i perioden nätade Frölundas Viktor Olihn på pass av Oskar Wahlberg och Axel Järnstedt och reducerade. Mer än så blev det dock inte för Frölunda.

Theo Stockselius och Viggo Björck gjorde ett mål och tre assist var för Djurgården.

Djurgården–Frölunda 7–1 (3–0, 3–0, 1–1)

Finalen i U20-SM

Första perioden: 1–0 (0.58) Hugo Lindell (Isak Jakobsson, Bobo Tyche), 2–0 (2.44) Liam Redstedt (Bobo Tyche), 3–0 (16.23) Viggo Björck (Theo Stockselius, Isak Jakobsson).

Andra perioden: 4–0 (21.23) Arvid Drott (Lucas Grahn, Viggo Björck), 5–0 (27.29) Max Lind (Theo Stockselius, Viggo Björck), 6–0 (37.42) Theo Stockselius (Viggo Björck, Max Lind).

Tredje perioden: 7–0 (46.05) Liam Redstedt (Theo Stockselius), 7–1 (57.08) Viktor Olihn (Oskar Wahlberg, Axel Järnstedt).

Slutresultat i serien: Djurgården–Frölunda 3–0