Djurgården besegrade Björklöven på hemmaplan

Djurgården segrade – 4–1 mot Björklöven

Lucas Grahn avgjorde för Djurgården

Tredje raka segern för Djurgården

Djurgården vände och vann matchen hemma mot Björklöven i U20 nationell norra på söndagen. 4–1 (0–1, 2–0, 2–0) slutade matchen.

Timrå U20 nästa för Djurgården

Jacob Söderberg-Nelson gav Björklöven ledningen efter 8.22 assisterad av Oscar Djurberg. Därefter fixade Djurgårdens Lucas Grahn och Ted Tuomarila att laget vände underläge till ledning med 2–1. I tredje perioden gjorde Djurgården 3–1 efter 2.02 genom Liam Redstedt framspelad av Viggo Björck och Marcus Nordmark. Och med bara 1.49 kvar satte Marcus Nordmark 4–1.

Djurgården har tre segrar och två förluster och 17–14 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Björklöven har två vinster och tre förluster och 10–19 i målskillnad.

Resultatet betyder att båda lagen har oförändrad position i tabellen, Djurgården på femte plats och Björklöven sist, på tionde plats. Så sent som den 4 oktober låg Djurgården på nionde plats i tabellen.

När lagen möttes senast vann IF Björklöven med 5–4.

Nästa motstånd för Djurgården är Timrå U20. Lagen möts lördag 15 november 14.15 i Lill-Strimma-hallen. Björklöven tar sig an Skellefteå AIK U20 hemma fredag 14 november 19.00.

Djurgården–Björklöven 4–1 (0–1, 2–0, 2–0)

U20 nationell norra, Hovet

Första perioden: 0–1 (8.22) Jacob Söderberg-Nelson (Oscar Djurberg).

Andra perioden: 1–1 (26.09) Ted Tuomarila (Noel Åslund, Carl Carlenius), 2–1 (29.27) Lucas Grahn (Leon Gerber).

Tredje perioden: 3–1 (42.02) Liam Redstedt (Viggo Björck, Marcus Nordmark), 4–1 (58.11) Marcus Nordmark.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Djurgården: 3-1-1

Björklöven: 2-0-3

Nästa match:

Djurgården: Timrå, borta, 15 november

Björklöven: Skellefteå, hemma, 14 november