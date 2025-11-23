Djurgården besegrade AIK på bortaplan

Seger för Djurgården med 3–1 mot AIK

Djurgårdens fjärde seger på de senaste fem matcherna

Oliver Sundberg avgjorde för Djurgården

Djurgården vann matchen borta mot AIK i U18 regional öst topp 6 herr på söndagen. 1–3 (0–1, 1–2, 0–0) slutade matchen.

Segern var Djurgårdens fjärde på de senaste fem matcherna.

Täby nästa för Djurgården

Hampus Zirath gav gästande Djurgården ledningen efter nio minuter med assist av Egon Ekberg.

Djurgården gjorde två snabba mål tidigt i andra perioden och gick från 0–1 till 0–3, målen av Oliver Sundberg och David Holst och punkterade matchen.

Rasmus Kennlöv reducerade förvisso men närmare än 1–3 kom inte AIK. Tredje perioden blev mållös och Djurgården tog därmed en säker seger.

I tredje perioden höll Djurgården i sin 3–1-ledning och vann.

AIK har nu sex poäng och Djurgården har elva poäng när båda lagen har spelat fem matcher.

När lagen senast möttes vann AIK med 5–1.

AIK tar sig an Huddinge IK i nästa match hemma söndag 30 november 16.00. Djurgården möter samma dag 13.00 Täby hemma.

AIK–Djurgården 1–3 (0–1, 1–2, 0–0)

U18 regional öst topp 6 herr, Ulriksdals IP

Första perioden: 0–1 (9.07) Hampus Zirath (Egon Ekberg).

Andra perioden: 0–2 (21.13) Oliver Sundberg, 0–3 (22.16) David Holst (Hampus Zirath, Gustaf Révay), 1–3 (38.55) Rasmus Kennlöv (Neo Nordstrand Jansson, Elliot Östervall Lewis).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

AIK: 2-0-3

Djurgården: 4-0-1

Nästa match:

AIK: Huddinge IK, hemma, 30 november

Djurgården: IFK Täby HC, hemma, 30 november