Djurgården avgjorde med fyra mål i sista perioden

Seger för Djurgården med 6–1 mot Täby

David Holst avgjorde för Djurgården

Tredje raka segern för Djurgården

I två perioder hängde Täby hyggligt med i matchen borta mot Djurgården. Men Djurgården öste på rejält i tredje perioden. Till slut blev det hela 6–1 (0–0, 2–1, 4–0) i matchen i U18 regional öst herr.

Djurgården–Täby – mål för mål

Inget av lagen lyckades göra mål i första perioden. Efter 57 sekunder i andra perioden gjorde Djurgården 1–0 genom Alexander Engman.

Täby kvitterade till 1–1 genom Daniel Kazimov efter 12.38 av perioden.

Djurgården tog ledningen på nytt genom David Holst efter 16.41. Även i tredje perioden var det Djurgården som dominerade och gick från 2–1 till 6–1 genom två mål av Tom Pråhl, ett mål av Lukas Mattsson och ett mål av Alexander Engman.

Djurgårdens Oliver Sundberg hade fyra assists, Tom Pråhl gjorde två mål och ett målgivande pass och Alexander Engman stod för två mål och ett assist.

Djurgården tog hem lagens senaste möte med 6–1 på Hovet.

På torsdag 2 oktober 19.40 spelar Djurgården borta mot Huddinge IK, och Täby hemma mot Sollentuna.

Djurgården–Täby 6–1 (0–0, 2–1, 4–0)

U18 regional öst herr, Hovet

Andra perioden: 1–0 (20.57) Alexander Engman (Oliver Sundberg, William Canemyr), 1–1 (32.38) Daniel Kazimov (Vincent Bäckdahl), 2–1 (36.41) David Holst (Alexander Engman).

Tredje perioden: 3–1 (47.18) Alexander Engman (Oliver Sundberg, Tom Pråhl), 4–1 (52.36) Tom Pråhl (Oliver Sundberg, William Canemyr), 5–1 (58.17) Lukas Mattsson (Dennis Lindberg), 6–1 (58.51) Tom Pråhl (Oliver Sundberg).

Nästa match:

Djurgården: Huddinge IK, borta, 2 oktober

Täby: Sollentuna HC, hemma, 2 oktober