Djurgården avgjorde i tredje perioden mot Luleå

Djurgården segrade – 4–1 mot Luleå

Vilton Ferdfelt matchvinnare för Djurgården

Tredje raka segern för Djurgården

Djurgården segrade hemma mot Luleå i U20 nationell norra. Efter två perioder var matchen oavgjord, innan Djurgården drog ifrån i sista perioden. Matchen slutade 4–1 (1–0, 0–1, 3–0).

Djurgården–Luleå – mål för mål

Max Lind gav Djurgården ledningen efter åtta minuter på pass av Viggo Björck och Marcus Nordmark. Efter 19.50 i andra perioden nätade David Lövgren på pass av Neo Hirsch och Wille Höglund och kvitterade för Luleå. Djurgården spelade bra i tredje perioden och gick från 1–1 till 4–1 genom mål av Vilton Ferdfelt, Marcus Nordmark och Liam Redstedt och avgjorde matchen.

Djurgårdens Marcus Nordmark stod för ett mål och två assists.

Båda lagen har nu tre segrar och två förluster på de senaste fem matcherna, Djurgården med 17–12 och Luleå med 11–11 i målskillnad.

För tabellens utseende betyder det här att Djurgården ligger på femte plats medan Luleå har sjätteplatsen. Så sent som den 4 oktober låg Djurgården på nionde plats i tabellen.

Säsongens första möte lagen emellan vann Djurgårdens IF med 5–3.

Söndag 19 oktober 12.00 möter Djurgården Skellefteå AIK U20 hemma i Mälarhöjdens ishall medan Luleå spelar borta mot AIK.

Djurgården–Luleå 4–1 (1–0, 0–1, 3–0)

U20 nationell norra, Mälarhöjdens ishall

Första perioden: 1–0 (8.41) Max Lind (Viggo Björck, Marcus Nordmark).

Andra perioden: 1–1 (39.50) David Lövgren (Neo Hirsch, Wille Höglund).

Tredje perioden: 2–1 (47.42) Vilton Ferdfelt (Viktor Hedlund, Marcus Nordmark), 3–1 (50.59) Marcus Nordmark (Liam Redstedt, Max Lind), 4–1 (54.36) Liam Redstedt (Hampus Zirath, Arvid Drott).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Djurgården: 3-1-1

Luleå: 3-0-2

Nästa match:

Djurgården: Skellefteå, hemma, 19 oktober

Luleå: AIK, borta, 19 oktober