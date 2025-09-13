Djurgården avgjorde i sista perioden och vann mot Skellefteå

Djurgården vann med 5–4 mot Skellefteå

Mathias Emilio Pettersen avgjorde för Djurgården

Fyra raka mål för Djurgården

Djurgården vann hemma mot Skellefteå i SHL med 5–4. Matchen var helt jämn efter två perioder, 2–2, innan Djurgården avgjorde i sista perioden.

Linköping nästa för Djurgården

Djurgården tog ledningen i första perioden genom Joseph Laleggia.

Oscar Lindberg och Jonathan Pudas såg till att Skellefteå vände till ledning med 1–2. Efter 7.50 i andra perioden nätade August Berg, framspelad av Albin Grewe och Philip Holm och kvitterade för Djurgården. Djurgården stod därefter för tre raka mål i tredje perioden när laget gick från 2–2 till 5–2.

Skellefteå reducerade dock till 5–3 genom Lars Bryggman när bara tre minuter återstod att spela, och gav matchen spänning i slutet.

Oscar Lindberg gjorde ett mål för Skellefteå och två assist.

Senaste mötet lagen emellan, för tre år sedan, slutade med seger för Skellefteå med 3–0.

Djurgården tar sig an Linköping i nästa match borta torsdag 18 september 19.00. Skellefteå möter Rögle hemma tisdag 16 september 19.00.

Djurgården–Skellefteå 5–4 (1–2, 1–0, 3–2)

SHL, Hovet

Första perioden: 1–0 (8.06) Joseph Laleggia (Joseph Snively, Charles Hudon), 1–1 (8.28) Oscar Lindberg (Rickard Hugg, Viktor Grahn), 1–2 (15.08) Jonathan Pudas (Oscar Lindberg, Mikkel Aagaard).

Andra perioden: 2–2 (27.50) August Berg (Albin Grewe, Philip Holm).

Tredje perioden: 3–2 (43.30) Jesse Ylönen (Håvard Salsten, Colby Sissons), 4–2 (43.49) Jesper Pettersson (Joseph Snively, Charles Hudon), 5–2 (57.00) Mathias Emilio Pettersen (Valtteri Pulli, Magnus Hellberg), 5–3 (57.43) Lars Bryggman (Pär Lindholm), 5–4 (58.41) Mikkel Aagaard (Oscar Lindberg, Jonathan Johnson).

Nästa match:

Djurgården: Linköping HC, borta, 18 september

Skellefteå: Rögle BK, hemma, 16 september