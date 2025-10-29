Dietz Larsen och Eriksson nyckelspelare när Oskarshamn vann mot gästande Östersunds IK

Oskarshamn-seger med 5–2 mot Östersunds IK

Melker Eriksson med två mål för Oskarshamn

Ville Jonsson matchvinnare för Oskarshamn

Oskarshamn vann i Be-Ge Hockey Center mot Östersunds IK i hockeyallsvenskan på onsdagen. Ställningen var lika i tredje perioden innan Sören Dietz Larsen gjorde 4–2 och Melker Eriksson en minut senare gjorde 5–2. Matchen slutade 5–2 (1–1, 1–1, 3–0).

Melker Eriksson tvåmålsskytt för Oskarshamn

Första perioden var jämn. Östersunds IK inledde bäst och tog ledningen tidigt genom Daniel Öhrn efter 3.28, men Oskarshamn kvitterade genom Filip Sveningsson bara tre minuter senare. Oskarshamn gjorde 2–1 genom Melker Eriksson efter 16.16 i andra perioden.

Östersunds IK gjorde 2–2 genom Albert Sjöberg med 1.20 kvar att spela av perioden. I tredje perioden var det Oskarshamn som dominerade och gick från 2–2 till 5–2 genom mål av Ville Jonsson, Sören Dietz Larsen och Melker Eriksson.

Oskarshamn har två segrar och tre förluster och 14–15 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Östersunds IK har fyra vinster och en förlust och 16–13 i målskillnad.

För Oskarshamn gör resultatet att laget nu ligger på sjunde plats i tabellen medan Östersunds IK är på åttonde plats.

Oskarshamn möter SSK i nästa match hemma fredag 31 oktober 19.00. Östersunds IK möter samma dag Almtuna borta.

Oskarshamn–Östersunds IK 5–2 (1–1, 1–1, 3–0)

Hockeyallsvenskan, Be-Ge Hockey Center

Första perioden: 0–1 (3.28) Daniel Öhrn (Oliver Kandergård, Maksim Semjonov), 1–1 (6.45) Filip Sveningsson (Viggo Nordlund, Victor Johansson).

Andra perioden: 2–1 (36.16) Melker Eriksson (Herman Träff, Isac Jonsson), 2–2 (38.40) Albert Sjöberg (Joel Olkkonen, Oskar Wahlberg).

Tredje perioden: 3–2 (44.13) Ville Jonsson (Filiph Engsund), 4–2 (57.47) Sören Dietz Larsen, 5–2 (58.58) Melker Eriksson.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Oskarshamn: 2-1-2

Östersunds IK: 4-0-1

Nästa match:

Oskarshamn: Södertälje SK, hemma, 31 oktober

Östersunds IK: Almtuna IS, borta, 31 oktober