Detroit vann efter stark vändning mot Toronto

Detroit segrade – 6–3 mot Toronto

Lucas Raymond gjorde två mål för Detroit

Tre mål för Detroit utan svar

Bortalaget Toronto ledde matchen mot Detroit men i andra perioden fick Detroit rejäl utdelning. Laget gjorde tre raka mål och Toronto orkade aldrig resa sig. Till slut blev det 6–3 (0–2, 3–0, 3–1) i matchen i NHL.

Det här var första segern för Detroit, efter förlust med 1–5 mot Montreal i premiären.

Lucas Raymond med två mål för Detroit

Toronto tog ledningen i första perioden när laget gick upp till 0–2. Detroit gjorde dock tre raka mål i andra perioden och gick från underläge 0–2 till ledning med 3–2. Toronto kvitterade till 3–3 genom Max Domi i början av tredje perioden i tredje perioden.

Detroit stod därefter för tre raka mål i tredje perioden när laget gick från 3–3 till 6–3. Detroit tog därmed en klar seger.

Detroits Alex Debrincat hade tre assists och Patrick Kane gjorde ett mål och spelade dessutom fram till två mål.

Måndag 13 oktober 20.00 möts lagen igen, i Scotiabank Arena.

Detroit–Toronto 6–3 (0–2, 3–0, 3–1)

NHL, Little Caesars Arena

Första perioden: 0–1 (2.27) Calle Järnkrok (Nicolas Roy, Chris Tanev), 0–2 (12.29) Nicolas Roy (Morgan Rielly, William Nylander).

Andra perioden: 1–2 (28.56) Marco Kasper (Patrick Kane, Alex Debrincat), 2–2 (34.55) Lucas Raymond (Dylan Larkin, Emmitt Finnie), 3–2 (38.13) Patrick Kane (Alex Debrincat, Albert Johansson).

Tredje perioden: 3–3 (42.38) Max Domi, 4–3 (46.44) Lucas Raymond (Patrick Kane, Alex Debrincat), 5–3 (58.16) Simon Edvinsson (Cameron Talbot), 6–3 (59.55) Andrew Copp.

Nästa match:

Detroit: Toronto Maple Leafs, borta, 13 oktober

Toronto: Detroit Red Wings, hemma, 13 oktober