Detroit vann efter förlängning mot Ottawa

Seger för Detroit med 2–1 efter förlängning

Detroits Dylan Larkin tvåmålsskytt

Brady Tkachuk ende målskytt för Ottawa

Det blev en riktigt spännande match när Ottawa mötte Detroit i NHL. Matchen avgjordes först i förlängningen där bortalaget var starkast och segerresultatet blev 2–1 (0–1, 1–0, 0–0, 1–0). Matchhjälte blev Dylan Larkin, som gjorde det avgörande målet i förlängningen.

Ottawa–Detroit – mål för mål

Brady Tkachuk gav Ottawa ledningen efter 18 minuters spel med assist av Jake Sanderson och Tim Stützle.

Efter 5.24 i andra perioden slog Dylan Larkin till på pass av Lucas Raymond och Moritz Seider och kvitterade för Detroit.

I tredje perioden gjordes inga mål och matchen gick därmed till förlängning.

I förlängningen tog det 1.50 innan Detroit också avgjorde till 2–1. Matchvinnare för bortalaget blev Dylan Larkin, på pass av Lucas Raymond.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Båda gångerna har Detroit Red Wings vunnit.

I nästa match möter Ottawa Toronto borta och Detroit möter Carolina borta. Båda matcherna spelas söndag 1 mars 01.00.

Ottawa–Detroit 1–2 (1–0, 0–1, 0–0, 0–1)

NHL, Canadian Tire Centre

Första perioden: 1–0 (18.44) Brady Tkachuk (Jake Sanderson, Tim Stützle).

Andra perioden: 1–1 (25.24) Dylan Larkin (Lucas Raymond, Moritz Seider).

Förlängning: 1–2 (61.50) Dylan Larkin (Lucas Raymond).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Ottawa: 3-1-1

Detroit: 2-1-2

Nästa match:

Ottawa: Toronto Maple Leafs, borta, 1 mars 01.00

Detroit: Carolina Hurricanes, borta, 1 mars 01.00