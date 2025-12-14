Detroit tog klar seger – höll nollan mot Chicago
- Detroit vann med 4–0 mot Chicago
- Detroits fjärde seger på de senaste fem matcherna
- Alex DeBrincat gjorde två mål för Detroit
Fyra mål framåt och hållen nolla. Detroit tog en klar seger borta mot Chicago i NHL. Slutresultatet blev 0–4 (0–2, 0–1, 0–1).
Segern var Detroits fjärde på de senaste fem matcherna.
Alex DeBrincat tvåmålsskytt för Detroit
Alex DeBrincat gjorde 1–0 till Detroit efter bara 57 sekunder med assist av Andrew Copp och Patrick Kane.
Men redan efter 4.35 slog Patrick Kane till på passning från Alex DeBrincat och Axel Sandin Pellikka och ökade ledningen till 0–2.
Efter 14.18 i andra perioden nätade Emmitt Finnie på pass av Axel Sandin Pellikka och Lucas Raymond och gjorde 0–3.
Detroit gjorde också 0–4 genom Alex DeBrincat efter 16.14 i tredje perioden.
Detroits Alex DeBrincat stod för tre poäng, varav två mål.
Lagens första möte för säsongen vann Chicago Blackhawks med 5–1.
På onsdag 17 december 01.00 spelar Chicago borta mot Toronto och Detroit hemma mot NY Islanders.
Chicago–Detroit 0–4 (0–2, 0–1, 0–1)
NHL, United Center
Första perioden: 0–1 (0.57) Alex DeBrincat (Andrew Copp, Patrick Kane), 0–2 (4.35) Patrick Kane (Alex DeBrincat, Axel Sandin Pellikka).
Andra perioden: 0–3 (34.18) Emmitt Finnie (Axel Sandin Pellikka, Lucas Raymond).
Tredje perioden: 0–4 (56.14) Alex DeBrincat.
Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):
Chicago: 1-0-4
Detroit: 4-0-1
Nästa match:
Chicago: Toronto Maple Leafs, borta, 17 december 01.00
Detroit: New York Islanders, hemma, 17 december 01.00
