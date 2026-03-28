Detroit tog hem segern mot Buffalo på bortaplan

Detroit segrade – 5–2 mot Buffalo

Marco Kasper matchvinnare för Detroit

Tredje raka förlusten för Buffalo

Detroit besegrade Buffalo borta i lördagens möte i NHL. 2–5 (0–3, 1–0, 1–2) slutade matchen.

Buffalo–Detroit – mål för mål

Detroit stod för tre raka mål i första perioden när laget gick upp till till 0–3.

Efter 5.35 i andra perioden nätade Tage Thompson framspelad av Peyton Krebs och Conor Timmins och reducerade åt Buffalo.

Detroit ökade ledningen till 1–4 genom Jacob Bernard-Docker efter 15.46 i tredje perioden.

Tanner Pearson reducerade dock för Buffalo med bara fyra minuter kvar att spela och skapade spänning.

Detroit kunde dock avgöra till 2–5 med 1.43 kvar av matchen genom Patrick Kane.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Båda gångerna har Buffalo Sabres vunnit.

I nästa omgång har Buffalo Seattle hemma i KeyBank Center, lördag 28 mars 22.30. Detroit spelar hemma mot Philadelphia söndag 29 mars 01.00.

Första perioden: 0–1 (4.02) Alex DeBrincat (Moritz Seider, Dylan Larkin), 0–2 (9.11) Lucas Raymond (Moritz Seider), 0–3 (16.06) Marco Kasper (Emmitt Finnie, James Van Riemsdyk).

Andra perioden: 1–3 (25.35) Tage Thompson (Peyton Krebs, Conor Timmins).

Tredje perioden: 1–4 (55.46) Jacob Bernard-Docker (Patrick Kane, Alex DeBrincat), 2–4 (56.25) Tanner Pearson (Rasmus Dahlin, Bowen Byram), 2–5 (58.17) Patrick Kane.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Buffalo: 2-2-1

Detroit: 3-0-2

