Detroit avgjorde i straffläggningen borta mot San Jose

Detroit-seger med 3–2 efter straffar

Seger nummer 9 för Detroit

Det blev en riktigt tajt match när San Jose tog emot Detroit i NHL. Matchen avgjordes först efter straffar där bortalaget var starkast. Slutresultatet blev 2–3 (0–0, 0–1, 2–1, 0–0, 0–1).

Segern var Detroits fjärde på de senaste fem matcherna.

Vegas nästa för Detroit

Första perioden blev mållös. 18.10 in i andra perioden gjorde Detroit 1–0 genom Lucas Raymond assisterad av Axel Sandin-Pellikka och Dylan Larkin. San Jose kvitterade till 1–1 genom Jeff Skinner i början av tredje perioden i tredje perioden.

Detroit tog ledningen på nytt genom Moritz Seider efter 10.15 i tredje perioden.

San Jose kvitterade till 2–2 genom Sam Dickinson med 3.05 kvar att spela av perioden. Detroit tog ledningen efter 5.00.

Det här var San Joses femte uddamålsförlust den här säsongen. Det var även Detroits fjärde uddamålsseger.

Det här betyder att San Jose ligger kvar på sjunde plats i tabellen och Detroit på andra plats.

Den 17 januari möts lagen återigen, då i Little Caesars Arena.

San Jose tar sig an Seattle i nästa match borta torsdag 6 november 04.00. Detroit möter Vegas borta onsdag 5 november 04.00.

San Jose–Detroit 2–3 (0–0, 0–1, 2–1, 0–0, 0–1)

NHL, SAP Center at San Jose

Andra perioden: 0–1 (38.10) Lucas Raymond (Axel Sandin-Pellikka, Dylan Larkin).

Tredje perioden: 1–1 (40.51) Jeff Skinner (Philipp Kurashev, Dmitrij Orlov), 1–2 (50.15) Moritz Seider (Simon Edvinsson, Alex Debrincat), 2–2 (56.55) Sam Dickinson (Will Smith, Patrick Giles).

Straffar:.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

San Jose: 3-1-1

Detroit: 4-0-1

Nästa match:

San Jose: Seattle Kraken, borta, 6 november

Detroit: Vegas Golden Knights, borta, 5 november