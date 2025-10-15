Demidov och Caufield matchvinnare för Montreal mot Seattle

Montreal vann med 5–4 efter förlängning

Montreals Cole Caufield tvåmålsskytt

Tredje raka segern för Montreal

Matchen i NHL mellan hemmalaget Montreal och gästande Seattle var oavgjord vid full tid, efter Ivan Demidovs kvittering till 4–4 för Montreal med bara 2 minuter kvar av spela av ordinarie matchtid. I förlängningen kom avgörandet, där hemmalaget spikade segerresultatet, 5–4 (1–0, 1–2, 2–2, 1–0) genom Cole Caufield.

Cole Caufield gjorde två mål för Montreal

Alex Newhook gjorde 1–0 till Montreal efter 4.37 på pass av Ivan Demidov och Alexandre Carrier. Seattle kvitterade till 1–1 genom Jaden Schwartz i början av andra perioden i andra perioden.

Montreal gjorde 2–1 genom Cole Caufield efter 7.12.

Seattle kvitterade till 2–2 genom Jani Nyman med 2.08 kvar att spela av perioden. Efter 1.12 i tredje perioden gjorde Montreal 3–2 genom Kirby Dach.

Jared Mccann och Jamie Oleksiak låg sen bakom vändningen till 3–4 för Seattle.

Montreal kvitterade till 4–4 genom Ivan Demidov med knappt tre minuter kvar att spela. Matchvinnare för hemmalaget Montreal 3.25 in i förlängningen blev Cole Caufield med det avgörande målet i förlängningen.

Det här var Montreals andra uddamålsseger den här säsongen.

Seattle tog hem lagens senaste möte med 5–4 i Climate Pledge Arena.

Den 29 oktober tar lagen sig an varandra igen, då i Climate Pledge Arena.

I nästa match möter Montreal Nashville hemma och Seattle möter Ottawa borta. Båda matcherna spelas fredag 17 oktober 01.00.

Montreal–Seattle 5–4 (1–0, 1–2, 2–2, 1–0)

NHL, Bell Centre

Första perioden: 1–0 (4.37) Alex Newhook (Ivan Demidov, Alexandre Carrier).

Andra perioden: 1–1 (23.33) Jaden Schwartz (Shane Wright, Vince Dunn), 2–1 (27.12) Cole Caufield, 2–2 (37.52) Jani Nyman (Tye Kartye, Frederick Gaudreau).

Tredje perioden: 3–2 (41.12) Kirby Dach (Noah Dobson, Mike Matheson), 3–3 (44.48) Jamie Oleksiak (Jared Mccann, Josh Mahura), 3–4 (47.56) Jared Mccann (Brandon Montour, Ryan Lindgren), 4–4 (57.19) Ivan Demidov (Patrik Laine, Brendan Gallagher).

Förlängning: 5–4 (63.25) Cole Caufield (Lane Hutson, Nick Suzuki).

Nästa match:

Montreal: Nashville Predators, hemma, 17 oktober

Seattle: Ottawa Senators, borta, 17 oktober