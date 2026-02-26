Davidsson och Erös klev fram som matchvinnare mot Dalen

Västervik-seger med 2–1 mot Dalen

Västerviks fjärde seger på de senaste fem matcherna

Olle Davidsson matchvinnare för Västervik

2–1 vann Västervik med borta mot Dalen på torsdagen i U18 division 1 syd B vår.

Segern var Västerviks fjärde på de senaste fem matcherna.

Mjölby nästa för Västervik

Västervik tog ledningen efter 6.49 genom Nimrod Erös framspelad av Lukas Rasmussen och Leo Rampeltin.

Efter 18.55 i andra perioden nätade Olle Davidsson på pass av Anton Lundberg och gjorde 0–2.

16.44 in i tredje perioden fick Tim Carlström Kaya utdelning och reducerade. Men mer än så orkade Dalen inte med.

Med tre omgångar kvar är Dalen på fjärde plats i tabellen medan Västervik är på andra plats.

Lagen har mötts tre gånger tidigare under säsongen. Västerviks IK har tagit två segrar före den här matchen. HC Dalen vann den andra matchen lagen emellan under säsongen.

Söndag 1 mars spelar Dalen hemma mot Nybro Vikings 13.10 och Västervik mot Mjölby borta 14.00 i ProTrain Arena.

Dalen–Västervik 1–2 (0–1, 0–1, 1–0)

U18 division 1 syd B vår, Smedjehov

Första perioden: 0–1 (6.49) Nimrod Erös (Lukas Rasmussen, Leo Rampeltin).

Andra perioden: 0–2 (38.55) Olle Davidsson (Anton Lundberg).

Tredje perioden: 1–2 (56.44) Tim Carlström Kaya.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Dalen: 3-0-2

Västervik: 4-0-1

Nästa match:

Dalen: Nybro Vikings IF, hemma, 1 mars 13.10

Västervik: Mjölby HC, borta, 1 mars 14.00