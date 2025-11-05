Daniils Rogalevs fixade segern för Kalix i matchen mot Piteå

Kalix-seger med 5–2 mot Piteå

Kalix sjunde seger på de senaste åtta matcherna

Kalix Daniils Rogalevs tremålsskytt

Det blev ett hattrick för Kalix Daniils Rogalevs i matchen mot Piteå i U20 region norr A herr. Kalix vann på bortaplan med 5–2 (1–1, 3–0, 1–1).

Piteås tränare Christer Sjöberg:

– Vi börjar med en bra första period, andra perioden så sätter Kalix sina chanser men vi gör inte det. Tredje så blir det mycket böljande spel men fortfarande så har vi svårt att sätta våra chanser. Spelar ändå bättre idag än borta matchen mot Kalix.

Därmed har Kalix vunnit sju matcher i rad i U20 region norr A herr.

Daniils Rogalevs gjorde tre mål för Kalix

Första perioden var jämn. Piteå inledde bäst och tog ledningen genom Albin Falk efter 14.17, men Kalix kvitterade genom Daniils Rogalevs bara en minut senare. I andra perioden var det Kalix som var vassast och gick från 1–1 till 1–4 genom två mål av Daniils Rogalevs och ett mål av Rasmus Lindqvist-Nilsson. Efter 13.53 i tredje perioden ökade Kalix på till 1–5 genom Rainers Pavlovics.

Viking Aasa reducerade förvisso men närmare än 2–5 kom inte Piteå. Kalix tog därmed en stabil seger.

Kalix Rasmus Lindqvist-Nilsson stod för tre poäng, varav ett mål och Daniils Rogalevs gjorde tre mål.

Piteå har en vinst och fyra förluster och 24–24 i målskillnad på de senaste fem matcherna.

Det här betyder att Piteå ligger kvar på sjätte plats i tabellen och Kalix på andra plats. Så sent som den 27 oktober låg Piteå på andra plats i tabellen.

När lagen senast möttes vann Kalix HC med 5–1.

Nästa motstånd för Piteå är Brooklyn. Lagen möts lördag 8 november 15.30 i LF Arena. Kalix tar sig an Kiruna hemma fredag 7 november 19.30.

Piteå–Kalix 2–5 (1–1, 0–3, 1–1)

U20 region norr A herr, LF Arena

Första perioden: 1–0 (14.17) Albin Falk (Viking Aasa, Tim Wiström), 1–1 (15.26) Daniils Rogalevs (Rasmus Lindqvist-Nilsson, Rainers Pavlovics).

Andra perioden: 1–2 (21.41) Daniils Rogalevs (Hugo Bucht, Tommi Tukia), 1–3 (24.31) Daniils Rogalevs (Rasmus Lindqvist-Nilsson, Henry Newell), 1–4 (38.22) Rasmus Lindqvist-Nilsson (Viggo Brännström).

Tredje perioden: 1–5 (53.53) Rainers Pavlovics (Viggo Brännström, Viktor Abrahamsson), 2–5 (59.42) Viking Aasa (Maris Riekstins, Albin Falk).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Piteå: 1-1-3

Kalix: 5-0-0

Nästa match:

Piteå: Brooklyn Tigers HF, hemma, 8 november

Kalix: Kiruna IF, hemma, 7 november