Dallas segrare hemma mot Minnesota

Dallas-seger med 5–2 mot Minnesota

Matt Duchene matchvinnare för Dallas

Tredje raka segern för Dallas

Dallas besegrade Minnesota på hemmaplan i onsdagens möte i NHL. 5–2 (2–0, 1–0, 2–2) slutade matchen.

Vancouver nästa för Dallas

Dallas tog ledningen i första perioden när laget gick upp till 2–0. Efter 1.31 i andra perioden nätade Matt Duchene framspelad av Mavrik Bourque och gjorde 3–0. Matt Boldy reducerade för Minnesota efter 3.50 in i tredje perioden assisterad av Zeev Buium.

Kirill Kaprizov såg till att Minnesota reducerade igen efter 13.04 i tredje perioden på pass av Zeev Buium och Vladimir Tarasenko.

Dallas ökade ledningen till 4–2 med 1.42 kvar att spela genom Radek Faksa framspelad av Jason Robertson och Tyler Seguin.

Roope Hintz stod för målet när laget punkterade matchen med ett 5–2-mål med tio sekunder kvar att spela på pass av Wyatt Johnston och Esa Lindell.

När lagen senast möttes blev det seger för Minnesota med 3–2.

Dallas tar sig an Vancouver i nästa match hemma fredag 17 oktober 02.00. Minnesota möter Washington borta lördag 18 oktober 01.00.

Dallas–Minnesota 5–2 (2–0, 1–0, 2–2)

NHL, American Airlines Center

Första perioden: 1–0 (5.38) Esa Lindell (Roope Hintz), 2–0 (16.18) Wyatt Johnston.

Andra perioden: 3–0 (21.31) Matt Duchene (Mavrik Bourque).

Tredje perioden: 3–1 (43.50) Matt Boldy (Zeev Buium), 3–2 (53.04) Kirill Kaprizov (Zeev Buium, Vladimir Tarasenko), 4–2 (58.18) Radek Faksa (Jason Robertson, Tyler Seguin), 5–2 (59.50) Roope Hintz (Wyatt Johnston, Esa Lindell).

Nästa match:

Dallas: Vancouver Canucks, hemma, 17 oktober

Minnesota: Washington Capitals, borta, 18 oktober