Dallas fina svit mot Seattle fortsätter

Dallas-seger med 4–1 mot Seattle

Dallas åttonde seger på de senaste nio matcherna

Wyatt Johnston gjorde två mål för Dallas

Seattle har varit lite av ett favoritmotstånd för Dallas. På torsdagen tog Dallas ännu en seger hemma mot Seattle. Matchen i NHL slutade 4–1 (1–0, 3–0, 0–1). Det var Dallas tionde raka seger mot just Seattle.

I och med detta har Dallas hela sju raka segrar i NHL.

Matt Duchene gjorde matchvinnande målet

Wyatt Johnston gav Dallas ledningen efter 18.41 efter förarbete från Esa Lindell och Thomas Harley.

Dallas startade andra perioden bäst och gick från 1–0 till 4–0 genom tre snabba mål tidigt i perioden av Matt Duchene, Sam Steel och Wyatt Johnston.

6.46 in i tredje perioden nätade Seattles Ryker Evans och reducerade. Men mer än så orkade Seattle inte med.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Båda gångerna har Dallas Stars vunnit.

I nästa match möter Dallas Nashville hemma på söndag 1 mars 02.00. Seattle möter St Louis fredag 27 februari 02.00 borta.

Dallas–Seattle 4–1 (1–0, 3–0, 0–1)

NHL, American Airlines Center

Första perioden: 1–0 (18.41) Wyatt Johnston (Esa Lindell, Thomas Harley).

Andra perioden: 2–0 (21.43) Matt Duchene (Jamie Benn, Thomas Harley), 3–0 (25.35) Sam Steel (Mavrik Bourque, Justin Hryckowian), 4–0 (26.14) Wyatt Johnston (Miro Heiskanen, Matt Duchene).

Tredje perioden: 4–1 (46.46) Ryker Evans.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Dallas: 5-0-0

Seattle: 3-0-2

Nästa match:

Dallas: Nashville Predators, hemma, 1 mars 02.00

Seattle: St Louis Blues, borta, 27 februari 02.00