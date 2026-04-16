Dallas avgjorde i straffläggningen borta mot Buffalo

Det var jämnt hela vägen när Buffalo mötte Dallas hemma i NHL. Först efter straffar kunde lagen skiljas åt. Bortalaget var kyligare i avsluten och vann med 4–3 (1–1, 2–2, 0–0, 0–0, 1–0). Wyatt Johnston blev matchhjälte med sitt avgörande straffmål.

Segern var Dallas sjätte på de senaste sju matcherna.

Buffalo–Dallas – mål för mål

Mavrik Bourque gjorde 1–0 till Dallas efter bara 2.19 på passning från Esa Lindell och Ilja Ljubusjkin. 1–1 kom efter 12.48 när Josh Norris fick träff assisterad av Zach Benson och Owen Power.

Efter 3.32 i andra perioden gjorde Buffalo 2–1 genom Zach Benson på pass av Tyson Kozak.

Dallas kvitterade till 2–2 genom Esa Lindell tidigt i perioden av perioden.

Buffalo tog ledningen på nytt genom Alex Tuch på pass av Tanner Pearson och Owen Power efter 11.09.

Dallas gjorde 3–3 genom Justin Hryckowian med 4.60 kvar att spela av perioden.

Tredje perioden slutade mållös och matchen fortsatte till förlängning.

Dallas Wyatt Johnston blev matchvinnare med den avgörande straffen för gästerna.

När lagen möttes senast vann Buffalo med 4–1.

Buffalo–Dallas 3–4 (1–1, 2–2, 0–0, 0–0, 0–1)

NHL, KeyBank Center

Första perioden: 0–1 (2.19) Mavrik Bourque (Esa Lindell, Ilja Ljubusjkin), 1–1 (12.48) Josh Norris (Zach Benson, Owen Power).

Andra perioden: 2–1 (23.32) Zach Benson (Tyson Kozak), 2–2 (24.24) Esa Lindell (Jamie Benn, Justin Hryckowian), 3–2 (31.09) Alex Tuch (Tanner Pearson, Owen Power), 3–3 (36.00) Justin Hryckowian.

Straffar: 3–4 (65.00) Wyatt Johnston.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Buffalo: 4-1-0

Dallas: 5-0-0