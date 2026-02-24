Dalen vann efter avgörande i tredje perioden mot Hisingen

Dalen vann med 3–2 mot Hisingen

Royce Nundahl matchvinnare för Dalen

Tre raka mål av Dalen

Det blev seger för Dalen borta mot Hisingen i Playoff 1 till kval till U20 Region syd herr. Efter två perioder var matchen oavgjord, innan Dalen fixade en uddamålsseger i sista perioden. Matchen slutade 2–3 (1–0, 1–2, 0–1).

Hisingen nästa för Dalen

Ludvig Hagström gav Hisingen ledningen efter 19.21 assisterad av Igor Dashevskyi och Gabriel Nordén.

Efter 3.56 i andra perioden gjorde Hisingen 2–0 genom Filip Gustavsson.

Dalen reducerade och kvitterade till 2–2 genom Anton Rydqvist och Vidar Lindström.

Efter 1.56 i tredje perioden tog laget ledningen genom Royce Nundahl framspelad av Vidar Lindström och Leo Serup. Nundahl fullbordade därmed Dalens vändning.

Dalens Vidar Lindström stod för tre poäng, varav ett mål.

I nästa match möts lagen igen, fredag 27 februari 19.00.

Hisingen–Dalen 2–3 (1–0, 1–2, 0–1)

Playoff 1 till kval till U20 Region syd herr

Första perioden: 1–0 (19.21) Ludvig Hagström (Igor Dashevskyi, Gabriel Nordén).

Andra perioden: 2–0 (23.56) Filip Gustavsson (Isak Krans, Joakim Tornberg), 2–1 (32.59) Anton Rydqvist (Vidar Lindström, Jim Mackenhauer), 2–2 (35.35) Vidar Lindström (Jonathan Sagemar).

Tredje perioden: 2–3 (41.56) Royce Nundahl (Vidar Lindström, Leo Serup).

Nästa match:

Hisingen: HC Dalen, borta, 27 februari 19.00

Dalen: Hisingens IK, hemma, 27 februari 19.00