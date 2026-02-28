Dalen utklassade Mörrum – vann med 10–0

Seger för Dalen med 10–0 mot Mörrum

Daniel Glad gjorde tre mål för Dalen

Mörrums andra raka förlust

Dalen övertygade när laget vann på hemmaplan mot Mörrum i hockeyettan södra med hela 10–0 (4–0, 4–0, 2–0).

Det här var Dalens fjärde nolla den här säsongen.

Daniel Glad gjorde tre mål för Dalen

Dalen stod för fyra raka mål i första perioden när laget gick upp till till 4–0 på bara 4.36 i mitten av perioden.

Även i andra perioden var det Dalen som spelade bäst och gick från 4–0 till 8–0 genom mål av Jesper Thörnberg, Sixten Påhlman, Oskar Cederqvist och Joakim Stjern Svensson.

10.51 in i tredje perioden fick Lucas Kling utdelning framspelad av Joakim Stjern Svensson och Oliver Wallqvist och ökade ledningen. Till slut kom också 10–0 genom Nils Juntorp efter pass från William Romfors och Victor Westh efter 19.33. Det fastställde slutresultatet till 10–0.

Dalens Daniel Glad stod för tre mål och två assists, Nils Juntorp gjorde ett mål och spelade dessutom fram till tre mål, Jesper Thörnberg gjorde två mål och ett målgivande pass och William Romfors hade tre assists.

När lagen senast möttes vann Dalen med 6–2.

Dalen–Mörrum 10–0 (4–0, 4–0, 2–0)

Hockeyettan södra, Smedjehov

Första perioden: 1–0 (8.00) Daniel Glad (Max Forsell, William Romfors), 2–0 (9.05) Daniel Glad (Jesper Thörnberg, William Romfors), 3–0 (10.16) Daniel Glad (Lucas Kling, Nils Juntorp), 4–0 (12.36) Jesper Thörnberg (Hampus Sandahl, Nils Juntorp).

Andra perioden: 5–0 (20.57) Jesper Thörnberg (Nils Juntorp, Daniel Glad), 6–0 (27.34) Sixten Påhlman (Liam Persson), 7–0 (32.25) Oskar Cederqvist (Max Forsell, Daniel Glad), 8–0 (35.37) Joakim Stjern Svensson (Sebastian Ehrenflod, Gustav Angel).

Tredje perioden: 9–0 (50.51) Lucas Kling (Joakim Stjern Svensson, Oliver Wallqvist), 10–0 (59.33) Nils Juntorp (William Romfors, Victor Westh).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Dalen: 2-1-2

Mörrum: 1-0-4