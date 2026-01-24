Dalen upp i topp efter seger mot Tranås

Dalen vann med 8–3 mot Tranås

Dalens femte seger på de senaste sex matcherna

Jonathan Sagemar avgjorde för Dalen

Segern mot Tranås på bortaplan innebär att Dalen nu är serieledare i U20 Div 1 B syd vår herr, två poäng före Tranås. Dalen vann med 8–3 (2–2, 2–1, 4–0).

Efter fem segrar i rad för Tranås tog det stopp. Dalen tog i stället femte segern i rad.

Tranås–Dalen – mål för mål

Dalen tog ledningen i början av första perioden när laget gick upp till 0–2 inom loppet av knappt tre minuter.

Tranås reducerade och kvitterade till 2–2 genom Hugo Johansson och Malte Palm.

Dalen startade andra perioden bäst. Laget gick från 2–2 till 2–4 genom mål av Anton Rydqvist och Jonathan Sagemar innan Tranås svarade och gjorde 4–3 genom Sigge Linge.

Även i tredje perioden var det Dalen som dominerade och gick från 3–4 till 3–8 genom två mål av Leo Serup, och ett mål var av Vidar Lindström och Luka Nikolic.

Dalens Royce Nundahl hade fyra assists, Vidar Lindström gjorde ett mål och tre assist, Anton Rydqvist stod för tre poäng, varav två mål och Leo Serup gjorde två mål och spelade fram till ett mål.

Det här var fjärde mötet mellan Tranås och Dalen den här säsongen. Tranås AIF har tagit två segrar före den här matchen. HC Dalen vann den andra matchen lagen emellan under säsongen.

Lördag 31 januari 14.00 spelar Tranås borta mot Skövde HC. Dalen möter Guts/Valdemarsvik hemma i Smedjehov tisdag 27 januari 19.40.

Tranås–Dalen 3–8 (2–2, 1–2, 0–4)

U20 Div 1 B syd vår herr, Tranås Åkeri Arena

Första perioden: 0–1 (3.08) Anton Rydqvist (Vidar Lindström), 0–2 (5.47) Tim Carlström Kaya (Royce Nundahl), 1–2 (10.25) Hugo Johansson (Leo Andersson, Elias Bodin), 2–2 (15.34) Malte Palm (Liam Dufva, Vincent Sjöö-Laisio).

Andra perioden: 2–3 (24.50) Anton Rydqvist (Vidar Lindström, Max Ekström), 2–4 (28.52) Jonathan Sagemar (Vidar Lindström), 3–4 (38.55) Sigge Linge (Hugo Johansson, Leo Andersson).

Tredje perioden: 3–5 (40.50) Leo Serup (Anton Rydqvist, Royce Nundahl), 3–6 (41.24) Luka Nikolic (Jim Mackenhauer), 3–7 (46.23) Leo Serup (Royce Nundahl, Luka Nikolic), 3–8 (52.09) Vidar Lindström (Royce Nundahl, Leo Serup).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Tranås: 4-0-1

Dalen: 5-0-0

Nästa match:

Tranås: Skövde Hockey Club, borta, 31 januari 14.00

Dalen: IK Guts/Valdemarsviks IF, hemma, 27 januari 19.40