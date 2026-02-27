Dalen säkrade segern i matchserien mot Hisingen

Dalen-seger med 6–3 mot Hisingen

Dalens Anton Rydqvist tvåmålsskytt

Leo Serup avgjorde för Dalen

Efter seger på hemmaplan med 6–3 (1–1, 3–0, 2–2) har Dalen nu avgjort matchserien mot Hisingen i playoff 1 till kval till U20 region syd herr. Dalen vann totalt med 2-0 i matcher.

Dalen tog ledningen efter fyra minuter genom Vidar Lindström på pass av Leo Serup. Hisingen kvitterade när Olof Lagerlöf fick träff med assist av Love Henriksson och Igor Dashevskyi efter 15.34.

I andra perioden var det Dalen som dominerade och gick från 1–1 till 4–1 genom två mål av Anton Rydqvist och och ett mål var av Leo Serup.

Hisingen reducerade dock till 4–2 genom John Björsander efter 5.11 av perioden.

Efter 7.36 i tredje perioden ökade Dalen på till 5–2 genom Max Ekström.

Hisingen gjorde 5–3 genom Filip Gustavsson efter 13.04 av perioden.

Dalen kunde dock avgöra till 6–3 med 4.33 kvar av matchen genom Royce Nundahl.

Dalens Jonathan Sagemar hade tre assists och Leo Serup gjorde ett mål och spelade dessutom fram till två mål.

Första perioden: 1–0 (4.46) Vidar Lindström (Leo Serup), 1–1 (15.34) Olof Lagerlöf (Love Henriksson, Igor Dashevskyi).

Andra perioden: 2–1 (21.06) Anton Rydqvist (Jonathan Sagemar, Leo Serup), 3–1 (34.03) Anton Rydqvist (Jonathan Sagemar, Olle Halvardsson), 4–1 (39.09) Leo Serup (Max Ekström, Sixten Påhlman).

Tredje perioden: 4–2 (45.11) John Björsander (Mateusz Myszka, Filip Gustavsson), 5–2 (47.36) Max Ekström (Jonathan Sagemar), 5–3 (53.04) Filip Gustavsson (Alvin Thulin, William Nordberg), 6–3 (55.27) Royce Nundahl (Elton Backer, Rasmus Cedervall).