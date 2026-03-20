Columbus vann mot NY Rangers – Adam Fantilli blev matchvinnare

Hemmalaget Columbus tog hem de två poängen efter seger mot NY Rangers i NHL. 6–3 (2–1, 2–1, 2–1) slutade fredagens match.

NY Rangers tog ledningen i början av första perioden genom Vincent Trocheck.

Isac Lundeström och Conor Garland gjorde att Columbus vände till underläget till ledning med 2–1.

NY Rangers kvitterade till 2–2 genom Mika Zibanejad i början av andra perioden i andra perioden.

Columbus gjorde dock två mål och gick från 2–2 till 4–2, målen av Boone Jenner och Adam Fantilli.

Alexis Lafreniere reducerade för NY Rangers tidigt i tredje perioden med assist av Adam Fox och Mika Zibanejad. Mer än så blev det dock inte för NY Rangers. 6.12 in i tredje perioden fick Damon Severson utdelning framspelad av Cole Sillinger och Zach Werenski och ökade ledningen. Efter 17.06 nätade Adam Fantilli återigen på pass av Sean Monahan och ökade ledningen för Columbus. Det fastställde slutresultatet till 6–3.

Columbus Zach Werenski hade fyra assists.

Resultatet innebär att Columbus ligger kvar på fjärde plats i Metropolitan division och NY Rangers sist, på åttonde plats i Metropolitan division.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Fram till den här matchen hade de tagit en seger var.

Nästa motstånd för Columbus är Seattle. Lagen möts lördag 21 mars 22.00 i Nationwide Arena. NY Rangers tar sig an Winnipeg hemma söndag 22 mars 17.00.

NHL, Nationwide Arena

Första perioden: 0–1 (5.41) Vincent Trocheck (Will Borgen), 1–1 (14.33) Isac Lundeström (Boone Jenner, Zach Werenski), 2–1 (19.01) Conor Garland (Zach Werenski).

Andra perioden: 2–2 (24.44) Mika Zibanejad (Alexis Lafreniere, Gabriel Perreault), 3–2 (27.04) Boone Jenner (Danton Heinen, Ivan Provorov), 4–2 (35.25) Adam Fantilli (Zach Werenski, Kirill Martjenko).

Tredje perioden: 4–3 (40.50) Alexis Lafreniere (Adam Fox, Mika Zibanejad), 5–3 (46.12) Damon Severson (Cole Sillinger, Zach Werenski), 6–3 (57.06) Adam Fantilli (Sean Monahan).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Columbus: 4-1-0

NY Rangers: 2-0-3

