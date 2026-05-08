Drömvärvningen är klar för AIK.

Enligt Expressens uppgifter är Jhonas Enroth klar för klubben.

Jhonas Enroth uppges vara klar för AIK

Foto: Johan Bernström / Bildbyrån

Det har tidigare pratats om att Jhonas Enroth varit aktuell för AIK. Nu är målvakten klar för Stockholmslaget, det uppger Expressen.

På pappret har AIK Victor Brattström på kontrakt. Under gårdagen förlängde klubben även med Simon Carlsson, som lånades ut till Väsby IK under stora delar av säsongen. Nu uppges laget ha gjort klart med den sista pusselbiten på målvaktssidan.

Den 37-åringen veteranen lämnar därmed SHL efter sex säsonger i Örebro och fortsätter karriären i Hockeyallsvenskan. Dessutom är Enroth redan bosatt i Stockholm vilket pekar ännu mer på att han väntas spela i Stockholmslaget.

Under säsongen 2025/2026 landade målvakten på 89,1 i räddningsprocent efter 31 spelade matcher.

Övergången är ännu inte officiell men om uppgifterna stämmer väntas nyförvärvet presenteras inom kort.

Source: Jhonas Enroth @ Elite Prospects