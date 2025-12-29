Columbus vände och vann mot NY Islanders

Columbus vann med 4–2 mot NY Islanders

Kirill Marchenko tvåmålsskytt för Columbus

Andra raka segern för Columbus

Matchen i NHL mellan Columbus och NY Islanders i Nationwide Arena fick se en vändning i sista perioden. Bortalaget NY Islanders hade ledningen i början av tredje perioden, med 2–1, men Columbus vände matchen och vann till slut med 4–2.

Tidigare under dagen vann NY Islanders på bortaplan mot NY Rangers med 2–0.

Kirill Marchenko gjorde två mål för Columbus

Kirill Marchenko gav Columbus ledningen efter 8.09 på passning från Mason Marchment och Denton Mateychuk.

Efter 17.16 kvitterade NY Islanders när Maxim Shabanov slog till efter förarbete från Jean-Gabriel Pageau och Maxim Shabanov.

NY Islanders gjorde också 1–2 efter 13.24 i andra perioden när Bo Horvat slog till framspelad av Ryan Pulock.

Columbus vände på dock matchen när laget gjorde tre raka mål och gick från 1–2 till 4–2 i tredje perioden inom bara 3.27. 3–2-målet kom med bara 3.19 kvar att spela genom Kirill Marchenko. Och med drygt en minuter kvar att spela kom också 4–2 genom Cole Sillinger.

För NY Islanders gör resultatet att man nu ligger på andra plats i Metropolitan division medan Columbus är på åttonde och sista plats i Metropolitan division. Så sent som den 4 december låg NY Islanders på sjätte plats i tabellen.

När lagen möttes senast vann NY Islanders med 3–2.

Tisdag 30 december 01.00 spelar Columbus borta mot Ottawa. NY Islanders möter Chicago borta i United Center onsdag 31 december 02.30.

Columbus–NY Islanders 4–2 (1–1, 0–1, 3–0)

NHL, Nationwide Arena

Första perioden: 1–0 (8.09) Kirill Marchenko (Mason Marchment, Denton Mateychuk), 1–1 (17.16) Maxim Shabanov (Jean-Gabriel Pageau, Maxim Shabanov).

Andra perioden: 1–2 (33.24) Bo Horvat (Ryan Pulock).

Tredje perioden: 2–2 (55.27) Ivan Provorov (Denton Mateychuk, Sean Monahan), 3–2 (56.41) Kirill Marchenko (Adam Fantilli, Damon Severson), 4–2 (58.54) Cole Sillinger.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Columbus: 3-0-2

NY Islanders: 2-1-2

Nästa match:

Columbus: Ottawa Senators, borta, 30 december 01.00

NY Islanders: Chicago Blackhawks, borta, 31 december 02.30