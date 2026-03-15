Columbus segerrad mot Philadelphia intakt

Columbus segrade – 2–1 efter straffar

Kirill Martjenko gjorde två mål för Columbus

Alex Bump gjorde målet för Philadelphia

Philadelphia är lite av ett drömmotstånd för Columbus. På söndagen vann Columbus på nytt – den här gången borta i Xfinity Mobile Arena. Matchen i NHL slutade 2–1 (1–1, 0–0, 0–0, 0–0, 1–0) efter straffar. Det var Columbus fjärde raka seger mot Philadelphia.

Philadelphia–Columbus – mål för mål

Kirill Martjenko gjorde 1–0 till Columbus efter fyra minuter med assist av Adam Fantilli och Damon Severson. 1–1 kom efter 10.24 när Alex Bump slog till efter förarbete från Emil Andrae och Christian Dvorak.

Inget av lagen lyckades göra mål i andra perioden.

I tredje perioden gjordes inga mål och matchen gick därmed till förlängning.

Columbus Kirill Martjenko satte den avgörande straffen för gästerna.

Säsongens första möte lagen emellan vann Columbus med 5–3.

Philadelphia tar sig an Anaheim Ducks i nästa match borta torsdag 19 mars 03.00.

Philadelphia–Columbus 1–2 (1–1, 0–0, 0–0, 0–0, 0–1)

NHL, Xfinity Mobile Arena

Första perioden: 0–1 (4.21) Kirill Martjenko (Adam Fantilli, Damon Severson), 1–1 (10.24) Alex Bump (Emil Andrae, Christian Dvorak).

Straffar: 1–2 (65.00) Kirill Martjenko.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Philadelphia: 3-1-1

Columbus: 2-3-0

Nästa match:

Philadelphia: Anaheim Ducks, borta, 19 mars 03.00