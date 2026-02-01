Columbus fina svit fortsätter mot St Louis

Columbus segrade – 5–3 mot St Louis

Columbus nionde seger på de senaste tio matcherna

Damon Severson matchvinnare för Columbus

Columbus fortsätter att vinna mot St Louis i NHL. På söndagen segrade Columbus på nytt – den här gången med 5–3 (2–1, 2–2, 1–0) borta i Enterprise Center. Det var Columbus sjätte raka seger mot St Louis.

I och med detta har Columbus hela fem raka segrar i NHL.

St Louis–Columbus – mål för mål

St Louis tog ledningen i första perioden genom Jimmy Snuggerud.

Denton Mateychuk och Isac Lundeström gjorde att Columbus vände till underläget till ledning med 1–2.

St Louis kvitterade till 2–2 genom Jonatan Berggren i början av andra perioden i andra perioden.

Efter 8.30 gjorde Columbus 2–3 genom Kent Johnson.

St Louis kvitterade till 3–3 genom Tyler Tucker efter 13.35 av perioden.

Columbus tog ledningen på nytt genom Damon Severson efter 16.01.

Mason Marchment stod för målet när laget punkterade matchen med ett 3–5-mål med 30 sekunder kvar att spela framspelad av Kirill Martjenko och Adam Fantilli. Det fastställde slutresultatet till 3–5.

Lagens första möte för säsongen vann Columbus med 3–2.

St Louis tar sig an Nashville i nästa match borta tisdag 3 februari 02.00. Columbus möter New Jersey borta onsdag 4 februari 01.00.

St Louis–Columbus 3–5 (1–2, 2–2, 0–1)

NHL, Enterprise Center

Första perioden: 1–0 (7.11) Jimmy Snuggerud (Brayden Schenn, Dalibor Dvorsky), 1–1 (7.48) Isac Lundeström (Boone Jenner, Miles Wood), 1–2 (12.54) Denton Mateychuk (Kent Johnson, Sean Monahan).

Andra perioden: 2–2 (23.15) Jonatan Berggren (Pius Suter, Brayden Schenn), 2–3 (28.30) Kent Johnson (Ivan Provorov, Dmitrij Voronkov), 3–3 (33.35) Tyler Tucker (Jonatan Berggren, Jimmy Snuggerud), 3–4 (36.01) Damon Severson (Zach Werenski).

Tredje perioden: 3–5 (59.30) Mason Marchment (Kirill Martjenko, Adam Fantilli).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

St Louis: 1-1-3

Columbus: 5-0-0

Nästa match:

St Louis: Nashville Predators, borta, 3 februari 02.00

Columbus: New Jersey Devils, borta, 4 februari 01.00