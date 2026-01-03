Columbus bröt Buffalos fina segersvit
- Seger för Columbus med 5–1 mot Buffalo
- Columbus fjärde seger på de senaste fem matcherna
- Brendan Gaunce avgjorde för Columbus
Efter tio raka segrar i NHL så tog Buffalos vinstsvit slut borta mot Columbus. Matchen på lördagen i Nationwide Arena slutade 5–1 (3–1, 1–0, 1–0).
Segern var Columbus fjärde på de senaste fem matcherna.
Columbus–Buffalo – mål för mål
Columbus tog ledningen i början av första perioden genom Denton Mateychuk.
Buffalo kvitterade till 1–1 genom Josh Doan efter 11.26.
Columbus gjorde dock två snabba mål i första perioden och gick från 1–1 till 3–1, målen av Brendan Gaunce och Dmitrij Voronkov.
Efter 8.04 i andra perioden nätade Mathieu Olivier framspelad av Zach Aston-Reese och Damon Severson och gjorde 4–1.
11.46 in i tredje perioden slog Cole Sillinger till på pass av Denton Mateychuk och Zach Werenski och ökade ledningen.
Båda lagen har nu fyra segrar och en förlust på de senaste fem matcherna, Columbus med 18–8 och Buffalo med 16–11 i målskillnad.
Säsongens första möte lagen emellan vann Columbus med 4–3 efter förlängning .
I nästa match möter Columbus Pittsburgh hemma på söndag 4 januari 21.00. Buffalo möter Vancouver onsdag 7 januari 01.00 hemma.
Columbus–Buffalo 5–1 (3–1, 1–0, 1–0)
NHL, Nationwide Arena
Första perioden: 1–0 (3.00) Denton Mateychuk (Boone Jenner, Zach Werenski), 1–1 (11.26) Josh Doan (Josh Norris, Owen Power), 2–1 (14.04) Brendan Gaunce, 3–1 (17.12) Dmitrij Voronkov (Ivan Provorov, Damon Severson).
Andra perioden: 4–1 (28.04) Mathieu Olivier (Zach Aston-Reese, Damon Severson).
Tredje perioden: 5–1 (51.46) Cole Sillinger (Denton Mateychuk, Zach Werenski).
Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):
Columbus: 4-0-1
Buffalo: 4-0-1
Nästa match:
Columbus: Pittsburgh Penguins, hemma, 4 januari 21.00
Buffalo: Vancouver Canucks, hemma, 7 januari 01.00
