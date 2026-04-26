Colorado klart för kvartsfinal – avgjorde i fjärde matchen

Segern på bortaplan med 5–1 (1–0, 1–1, 3–0) i fjärde matchen gör att Colorado har vunnit matchserien mot Los Angeles i konferenskvartsfinalen i Stanley Cup. Därmed vann Colorado totalt med 4-0 i matcher.

Colorado tog därmed sjunde raka seger mot just Los Angeles.

Colorados Nathan MacKinnon tvåmålsskytt

Nathan MacKinnon gav Colorado ledningen efter 13.13 efter pass från Nazem Kadri och Gabriel Landeskog.

Efter 5.48 i andra perioden nätade Cale Makar på pass av Nicolas Roy och Nazem Kadri och gjorde 0–2. Los Angeles Joel Edmundson gjorde 1–2 efter 13.43 framspelad av Adrian Kempe och Alex Laferriere.

I tredje perioden var Colorado starkast och gick från 1–2 till 1–5 genom mål av Nicolas Roy, Devon Toews och Nathan MacKinnon och avgjorde matchen.

Colorados Nathan MacKinnon stod för tre poäng, varav två mål.

Colorado är nu klart för kvartsfinal.

Los Angeles–Colorado 1–5 (0–1, 1–1, 0–3)

Konferenskvartsfinalen i Stanley Cup, Crypto.com Arena

Första perioden: 0–1 (13.13) Nathan MacKinnon (Nazem Kadri, Gabriel Landeskog).

Andra perioden: 0–2 (25.48) Cale Makar (Nicolas Roy, Nazem Kadri), 1–2 (33.43) Joel Edmundson (Adrian Kempe, Alex Laferriere).

Tredje perioden: 1–3 (43.14) Nicolas Roy (Artturi Lehkonen, Sam Malinski), 1–4 (46.01) Devon Toews (Nathan MacKinnon, Gabriel Landeskog), 1–5 (54.22) Nathan MacKinnon (Martin Necas, Brett Kulak).

Utvisningar, Los Angeles: 3×2 min, 2×10 min. Colorado: 4×2 min.

Slutresultat i serien: Los Angeles–Colorado 0–4 (bäst av 7)