Colorado kan avgöra – leder med 3-0

Colorado segrade – 4–2 mot Los Angeles

Artturi Lehkonen matchvinnare för Colorado

Tredje raka segern för Colorado

Colorado är med stormsteg på väg mot seger mot Los Angeles, efter seger med 4–2 (1–0, 1–1, 2–1) på bortaplan i konferenskvartsfinalen i Stanley Cup. Colorado har greppet om matchserien med 3-0 och behöver bara en seger till för att ta sig till kvartsfinal.

Det var sjätte matchen i rad mellan lagen som slutade med seger för Colorado.

Los Angeles–Colorado – mål för mål

Gabriel Landeskog gav gästande Colorado ledningen efter 5.29 efter förarbete av Nicolas Roy och Josh Manson.

Efter 5.55 i andra perioden slog Trevor Moore till framspelad av Quinton Byfield och Alex Laferriere och kvitterade för Los Angeles. Colorados Cale Makar gjorde 1–2 efter 12.12 på pass av Devon Toews och Artturi Lehkonen.

Efter 7.39 i tredje perioden gjorde Colorado 1–3 genom Artturi Lehkonen.

Los Angeles reducerade dock till 2–3 genom Adrian Kempe med 4.03 kvar att spela av perioden.

Colorado kunde dock avgöra till 2–4 med 2.18 kvar av matchen genom Brock Nelson.

Lagen möts igen på söndag 22.30 i Crypto.com Arena.

Los Angeles–Colorado 2–4 (0–1, 1–1, 1–2)

Konferenskvartsfinalen i Stanley Cup, Crypto.com Arena

Första perioden: 0–1 (5.29) Gabriel Landeskog (Nicolas Roy, Josh Manson).

Andra perioden: 1–1 (25.55) Trevor Moore (Quinton Byfield, Alex Laferriere), 1–2 (32.12) Cale Makar (Devon Toews, Artturi Lehkonen).

Tredje perioden: 1–3 (47.39) Artturi Lehkonen, 2–3 (55.57) Adrian Kempe (Artemi Panarin, Alex Laferriere), 2–4 (57.42) Brock Nelson.

Utvisningar, Los Angeles: 3×2 min. Colorado: 5×2 min.

Ställning i serien: Los Angeles–Colorado 0–3 (bäst av 7)

Nästa match:

26 april, 22.30, Los Angeles–Colorado, i Crypto.com Arena