Colorado förlänger segersviten mot Seattle

Colorado vann med 2–0 mot Seattle

Nick Blankenburg matchvinnare för Colorado

Colorado fortsätter att ha det lätt mot Seattle i NHL. På fredagen vann Colorado på nytt – den här gången med 2–0 (0–0, 1–0, 1–0) hemma i Ball Arena. Det var Colorados sjunde raka seger mot Seattle.

Det här var åttonde gången den här säsongen som Colorados målvakter höll nollan.

Segern var Colorados femte på de senaste sex matcherna.

Colorado–Seattle – mål för mål

Den första perioden slutade mållös.

17.38 in i andra perioden gjorde Colorado 1–0 genom Nick Blankenburg på pass av Brent Burns och Valerij Nitjusjkin.

12.19 in i tredje perioden satte Parker Kelly pucken framspelad av Cale Makar och Valerij Nitjusjkin och ökade ledningen. Det fastställde slutresultatet till 2–0.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Båda gångerna har Colorado Avalanche vunnit.

Colorado–Seattle 2–0 (0–0, 1–0, 1–0)

NHL, Ball Arena

Andra perioden: 1–0 (37.38) Nick Blankenburg (Brent Burns, Valerij Nitjusjkin).

Tredje perioden: 2–0 (52.19) Parker Kelly (Cale Makar, Valerij Nitjusjkin).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Colorado: 4-1-0

Seattle: 2-0-3